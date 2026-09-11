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Оштрафован на 90 миллионов разработчик «космических» чипов на замену американским. Задержался на год с лишним

Минпромторг в очередной раз оштрафовал АО НТЦ «Модуль» — на этот раз на 91,66 млн рублей за просрочку разработки радиационно-стойких малошумящих операционных усилителей для космических применений. Контракт стоимостью 126,7 млн рублей был сдан с задержкой в 432 дня.

Годовая просрочка

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал АО НТЦ «Модуль» на 91,66 млн руб. за срыв сроков исполнения опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию радиационно-стойких малошумящих операционных усилителей для космических применений. Информация содержится в претензии ведомства, на портале госзакупок.

Госконтракт был заключен 2 декабря 2016 г. Цена его составила 126,7 млн руб.

Контракт предусматривал четыре этапа. Четвертый этап — проведение предварительных испытаний и приемка ОКР — должен был быть завершен к 30 июня 2019 г. Фактически акт сдачи-приемки подписан 4 сентября 2020 г. Просрочка составила 432 дня.

АО НТЦ «Модуль» — российский разработчик микроэлектроники, специализирующийся на радиационно-стойких решениях.

Суть работ

Целью работы была разработка трех типов микросхем: широкополосного быстродействующего операционного усилителя с обратной связью по току (аналог AD8001), малопотребляющего широкополосного усилителя с обратной связью по напряжению (аналоги AD8038, AD8039, LT1812) и широкополосного быстродействующего усилителя с обратной связью по напряжению (аналоги AD8048, AD9632). Разработчик аналогов — американская компания Analog Devices. Прямые отечественные аналоги на момент заключения контракта отсутствовали.

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© uflypro / Фотобанк Фотодженика
Минпромторг оштрафовал дизайн-центр за годовой срыв разработки

Микросхемы должны были работать при температуре от минус 60 до плюс 125 °C, выдерживать статическое электричество с потенциалом не менее 2000 В, иметь гамма-процентную наработку до отказа не менее 132 тыс. часов и срок сохраняемости не менее 25 лет.

Штрафы НТЦ «Модуль»

Это уже не первый штраф Минпромторга в адрес предприятия. Как ранее писал CNews, в декабре 2025 г. ведомство оштрафовало НТЦ «Модуль» на 53,4 млн руб. за просрочку освоения серийного производства процессора для бортовых вычислительных комплексов космических аппаратов нового поколения с элементами искусственного интеллекта. Просрочка составила 719 дней.

В компании тогда заявили, что «сложность реализуемых технологий и отсутствие в России ключевых материалов привели к срыву сроков выполнения работ, несмотря на своевременную готовность кристаллов».

Кроме того, в августе 2026 г. CNews сообщал о штрафе в 290,1 млн руб. за нарушение сроков разработки радиационно-стойкого процессора, который должен был заменить иностранные чипы семейства PowerPC в космической и оборонной технике. Работы завершили с задержкой почти на год.

Кристина Холупова

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