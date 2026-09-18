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Конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России» состоится 15 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России», которая состоится 15 октября 2026 г.

О конференции

Российские предприятия поступательно движутся по пути цифровизации, постепенно переходя от устаревших систем к решениям, построенным на самых современных технологиях. Серьезным стимулом для процесса цифровой трансформации стало импортозамещение — необходимость перехода на продукты от отечественных разработчиков не только стала поводом для пересмотра ИТ-стратегий заказчиков, но и заставила ИТ-компании сосредоточиться на создании собственных решений, не просто замещающих, но и превосходящих иностранные. За короткое время на российском рынке появился практически полный набор как инфраструктурных, так и прикладных инновационных цифровых продуктов.

Основная цель мероприятия — демонстрация реальных достижений в области цифровой трансформации и обсуждение стратегий достижения технологического суверенитета. Участники расскажут о практическом применении инноваций в ключевых отраслях. Особое внимание планируется уделить вопросам информационной безопасности и создания устойчивой цифровой среды в условиях глобальных вызовов. Мероприятие станет эффективным пространством для нетворкинга, позволяя руководителям обмениваться опытом преодоления технологических барьеров и находить новых партнеров для реализации масштабных проектов.

К участию приглашаются ИТ-директора, представители органов власти и руководители предприятий всех регионов России. Основное внимание в ходе мероприятия планируется уделить реальным кейсам внедрения отечественного ПО и оборудования, анализу эффективности цифровых проектов и поиску решений для обеспечения технологического суверенитета в стратегически важных отраслях.

Среди докладчиков:

Александр Васильев, заместитель генерального директора по ИТ и кибербезопасности, АО «Невский экологический оператор»;
Ахметжан Махмутов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, АО «Петербургский нефтяной терминал»;
Марина Михейчикова, директор по цифровой трансформации, ГК «Благо»;
Сергей Ващенков, начальник ИТ-службы, СПб ГУП «Горэлектротранс»;
Игорь Первушин, руководитель экспертизы, АО «Сайбер ОК»;
Елизавета Ребрий, руководитель проекта Управления по эксплуатации информационно-аналитических систем, Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр;
Руслан Талипов, руководитель отдела по автоматизации процессов, Группа компаний «БорисХоф»;
Валерия Баукина, ведущий архитектор, «Смарт Тим Сервис»;
Наталья Чехина, директор по персоналу и развитию, «Русэлпром-ЛЭЗ»;
Андрей Анфиногенов, декан факультета технологического менеджмента и инноваций, Университет ИТМО;
Максим Кравченко, менеджер по эффективности команды продаж, «Напитки вместе».

Основные вопросы конференции:

Государство и цифровая трансформация

  • Какие стратегические цели стоят перед Россией в области цифровой трансформации и достижения технологического суверенитета?
  • Каковы основные приоритеты государственной политики в области цифровизации и импортозамещения ИТ?
  • Какие меры государственной поддержки ИТ-отрасли и разработчиков являются наиболее эффективными?
  • Какие крупные ИТ-проекты реализуются в государственном секторе и как они влияют на эффективность работы органов государственной власти?
  • Каков экспортный потенциал российских ИТ-решений?

Программное обеспечение

  • Насколько отечественные операционные системы способны обеспечить потребности корпоративных заказчиков и частных пользователей?
  • Какие российские СУБД предлагают отечественные разработчики в качестве альтернативы западным решениям?
  • Какие российские системы управления предприятием, клиентами, процессами успешно внедряются в крупном бизнесе?
  • Каковы ключевые преимущества российского ПО для организации работы офисных сотрудников?
  • Как осуществляется миграция с зарубежного проприетарного ПО на отечественные платформы?

Оборудование и электроника

  • Насколько отечественная компьютерная техника способна обеспечить потребности заказчиков?
  • Как происходит импортозамещение сетевого оборудования?
  • Каковы основные преимущества использования программно-аппаратных комплексов?
  • Как развивается отечественное производство периферийных устройств?
  • Какие успехи достигнуты в разработке и производстве отечественной микроэлектроники?

Искусственный интеллект и большие данные

  • Какие отечественные решения для работы с большими данными представлены на рынке?
  • Какие российские разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) успешно конкурируют с зарубежными аналогами?
  • Какие задачи уже решают заказчики с помощью искусственного интеллекта?
  • Какой эффект приносит использование ИИ государству и бизнесу?
  • Каковы перспективы развития решений на базе нейросетей в России?

Облачные технологии и виртуализация

  • Достаточно ли в России Центров обработки данных (ЦОД) для обеспечения цифровых потребностей бизнеса?
  • Какие облачные сервисы предлагают отечественные провайдеры?
  • Какие отечественные PaaS платформы представлены на рынке?
  • Как российские облака способствуют развитию приложений на базе искусственного интеллекта?
  • Какие вызовы стоят перед российским рынком виртуализации?

Кибербезопасность

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* В случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +79131576097 e-mail: malyutina@cnews.ru Малютина Анна.

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