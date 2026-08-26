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Учителя смогут бесплатно освоить ИИ для работы на уроках

Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В этом году программу «Искусственный интеллект в работе учителя», разработанную «Яндексом», смогут пройти более 250 тыс. человек. Запись откроется на «Госуслугах» в сентябре. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него. Они помогут объяснить материал более наглядно и интересно. Например, математики смогут создавать с помощью ИИ анимации о работе формул и теорем, биологи и географы — визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка — разрабатывать интерактивные задания.

Кто может принять участие

Пройти программу смогут учителя с любым опытом работы с нейросетями — от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами.

Как будет проходить обучение

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Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Для участия нужно подать заявление на «Госуслугах». Потребуется учетная запись учителя. Обучение проходит онлайн, в удобное время. Продолжительность — 36 ч. По завершению курса нужно сдать итоговое тестирование. Учителя, успешно окончившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации.

Обучение организуют Минцифры России, Минпросвещения России и Государственный университет просвещения. Содержание программы разработано «Яндексом».

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