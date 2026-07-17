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Подмосковным предпенсионерам стало проще оформлять соцкарты онлайн

На региональном портале оптимизировали услугу по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оформление или замена социальной карты остается одной из самых востребованных услуг на регпортале – с начала 2026 г. ею воспользовались более 228 тыс. раз. К онлайн-форме подключили умный сервис, который автоматически проверяет, соответствует ли возраст заявителя требованиям нормативно-правового акта. Если мужчина достиг 60 лет, а женщина – 55 лет после 31 декабря 2025 г., система сообщит о невозможности оформить соцкарту», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Кроме того, умный сервис автоматически проверит данные о регистрации по месту жительства из личного кабинета пользователя на портале «Госуслуг» на соответствие актуальным требованиям законодательства Московской области. В случае выявления несоответствий система мгновенно проинформирует об этом заявителя с помощью соответствующего уведомления на экране.

Получить социальную карту могут льготники, зарегистрированные в Подмосковье. Держатели соцкарты имеют право на бесплатный проезд на всех видах наземного пассажирского транспорта и в электричках. Помимо этого, по карте можно получить скидку на товары в ряде магазинов.

Право на бесплатный проезд по социальной карте жителя Московской области для льготной категории «Предпенсионер» возникает при достижении возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин) до 31 декабря 2025 г. включительно.

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Услуга «Социальная карта жителя Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Соцкарты и документы». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Пластиковая соцкарта будет готова в течение 16 рабочих дней. Получить ее можно будет в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

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