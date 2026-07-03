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Минцифры: в первую волну записи в первый класс 70% заявлений подали на «Госуслугах»

Школы завершили первый этап приемной кампании. Они записывали в первый класс проживающих на закрепленных территориях детей и тех, у кого есть льготы. С помощью «Госуслуг» родители подали 840 тыс. заявлений. Это 70% от всех поданных в школы заявлений в тех регионах, где доступен сервис. В 2025 г. «Госуслугами» воспользовались только 52% родителей. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто будет учиться: 49% – девочки; 51% – мальчики.

Дата старта приемной кампании у каждой школы своя, но все они должны были открыть запись не позднее 1 апреля. В 2026 г. раньше всех начали принимать заявления в Норильске, последней стартовала Самарская область.

В 2/3 случаев родители первоклассников заранее создавали черновики заявлений, чтобы отправить их в момент старта приемной кампании — во многих школах очередность имеет решающее значение при зачислении.

В каких регионах подано больше всего заявлений: Свердловская область – 43,4тыс.; Санкт-Петербург – 40,4 тыс.; Татарстан – 35,3 тыс.; Дагестан – 31,6 тыс.; Башкортостан – 31,0 тыс.

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Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Во вторую волну зачислять будут во все школы, если там остались места. Заявления начнут принимать с 6 июля 2026 г.

Сервис «Госуслуг» по подаче заявлений в первый класс был запущен в 2022 г. Сейчас он доступен во всех регионах, кроме Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики.

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