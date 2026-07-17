В каждой третьей студенческой работе в России нйдены следы ИИ

Признаки использования искусственного интеллекта встречаются в России в каждой третьей студенческой работе, проверенной во II квартале 2026 г. Чаще всего тексты с элементами генерации встречаются в таких направлениях, как «Искусствоведение», «СМИ и массовые коммуникации», «Компьютерные и информационные науки». Компания «Антиплагиат» летом 2026 г. разрабатывает новую ИТ-систему проверки заимствований в студенческих работах, которая покажет конкретный фрагмент и характер его использования.

Выявленные признаки

Каждая третья студенческая работа в России содержит признаки использования технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет РБК.

Признаки использования нейронных сетей выявлены в каждой третьей студенческой работе, загруженной в сервис «Антиплагиат» во II квартале 2026 г., что сказано в анализе, проведенном компанией.

Всего в период с апреля по июнь 2026 г. «Антиплагиат» проверил 2,73 млн работ. Признаки использования ИИ-технологий выявлены в 983,7 тыс. работ, что составило 36% от общего числа. За аналогичный период 2025 г. использование ИИ обнаружили в 575,9 тыс. работ (22%).

Доля работ с признаками ИИ выросла на 12% за один год. При этом объем вероятной генерации внутри документов увеличился с 5,4% до 8%.

Magnific - standret «Антиплагиат» обнаружил ИИ в каждой третьей студенческой работе в России

Чаще всего элементы генерации находили в текстах по таким направлениям, как «Искусствоведение», «Средства массовой информации и коммуникации», «Информационные науки», «Медицинские технологии» и «Политология». Реже всего нейронные сети выявляли в работах по направлениям «Ветеринарные науки», «Механика», «Машиностроение» и «Математика».

Регулирование в образовании

«Эти данные подтверждают: остановить распространение ИИ уже невозможно. Но это не повод для паники, а сигнал признаться, что время дискуссий закончилось и системе образования срочно нужны конкретные решения. То есть, которые позволяют видеть не просто сам факт наличия ИИ в тексте, потому что это тупиковый путь, а характер, глубину и цели его использования», — отметил исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

По словам Лукьянчикова, «Антиплагиат» в июле 2026 г. разрабатывает новую ИТ-систему проверки заимствований из ИИ в работах, которая покажет, как именно студент применял нейронные сети.

«Далее мы упираемся в регулирование: вместе с новой ИТ-системой вузам нужны правила, по которым будет четко ясно, где ИИ использовать можно, а где — нельзя. Именно такой комплексный подход должен стать новым отраслевым стандартом в российской системе образования», — добавил Евгений Лукьянчиков.

Эффект размытия уровня знаний

В конце июня 2026 г. министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что развитие ИИ привело к тому, что классические студенческие работы перестали отражать реальный уровень подготовки учащихся.

«Массовая технология проверки знаний, как у нас контрольно-измерительные материалы, — это написание дипломных или курсовых работ. То, что было 20-30 лет назад и работало вполне себе хорошо, в 2026 г. по целому ряду направлений изменилось. Дипломные работы уже не выполняют той функции, которую они выполняли в высшем образовании еще 10-20 лет назад», — подчеркнул Фальков.

Как отметил министр, формат учебных работ будет меняться с учетом развития цифровых технологий, писал CNews. По его словам, ИИ должен стать помощником в учебе, однако единых правил использования искусственного интеллекта в вузах пока нет.

Ранее Валерий Фальков уже допускал, что ИИ-технологии неизбежно придут в систему высшего образования и многое в ней изменят. При этом он отмечал, что из-за развития ИИ практика написания дипломных работ может исчезнуть и на смену ей, по его словам, может прийти устный экзамен, который позволит объективно оценивать знания студентов в России.