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«НЭК Тех» подтвердил в Минцифры статус аккредитованной ИТ-компании

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 30 июня завершило ежегодную процедуру подтверждения государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. По результатам проверки научно-технический центр ООО «НЭК Тех» (входит в Группу «НЭК») подтвердил соответствие деятельности всем требованиям, предъявляемым к аккредитованным ИТ-компаниям со стороны Минцифры России, в том числе высокий уровень квалификации и профессионализма специалистов компании. Об этом CNews сообщили представители «НЭК Тех».

«Для нас это не просто формальность, а признание стабильности и профессионализма со стороны отраслевого регулятора. Ежегодное подтверждение аккредитации подчёркивает сохранение высокого уровня экспертизы специалистов «НЭК Тех» и зрелости ИТ-решений нашей компании», – сказал Дмитрий Зарецкий генеральный директор ООО «НЭК Тех».

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Основной фокус «НЭК Тех» направлен на научные исследования, разработку электронной компонентной базы и создание защищенных интегрированных решений в области электроэнергетики и промышленности для обеспечения технологического суверенитета критически важных отраслей экономики.

Аккредитация Минцифры и ее подтверждение открывает ИТ-компаниям доступ к целевым мерам государственной поддержки и создает благоприятные условия для профессионального развития специалистов.

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