Pragmatic Tools и «1Софт» запускают программу для госсектора по миграции на отечественные ИТ-решения

Компании Pragmatic Tools и «1Софт» (бренд сети партнеров и направления дистрибьюции стороннего софта фирмы «1С») объявляют о запуске специальной программы для государственных учреждений по автоматизации миграции на отечественные платформы управления идентификацией. Программа стартует 1 июля 2026 г. и будет действовать до 25 декабря 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Инициатива ориентирована на государственные организации, которым необходимо выполнить требования регуляторов по импортозамещению ИТ-инфраструктуры. В рамках программы госучреждения получают доступ к решению Pragmatic Tools Migrator для автоматизации переноса корпоративных каталогов из Microsoft Active Directory на отечественные платформы.

Предложение включает готовые пакеты миграции для организаций с 30, 50 и 100 учетными записями. Такой подход делает профессиональные инструменты миграции доступными для небольших государственных структур, которые ранее были вынуждены проводить миграцию вручную или с помощью самописных скриптов из-за высокой стоимости комплексных проектов.

Pragmatic Tools Migrator автоматизирует перенос учетных записей и организационных единиц, поддерживает согласованность данных в период параллельной работы систем, обеспечивает контроль изменений и масштабируется в распределенной корпоративной среде. Решение позволяет реализовать переход на российские операционные системы без потери управляемости, с сохранением структуры каталогов и контролем изменений.

Программа миграции доступна через «1Софт» — партнерскую сеть фирмы «1С», включающую более 10 тыс. партнеров в 600 городах России и стран СНГ. Это обеспечивает государственным учреждениям в регионах доступ к квалифицированной поддержке при реализации проектов импортозамещения и возможность получить консультации специалистов на местах.

Партнеры «1С», работающие с государственными заказчиками, получают инструмент для оказания комплексных услуг по переходу на отечественное программное обеспечение. Все сделки в рамках программы подлежат обязательной регистрации через портал дистрибуции фирмы «1С».

«Государственные учреждения сталкиваются с жесткими требованиями по срокам импортозамещения, но при этом часто не имеют бюджетов на масштабные проекты миграции, — сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. — Наша программа совместно с «1Софт» решает эту проблему, предлагая фиксированные пакеты для небольших организаций и обеспечивая доступ к профессиональным инструментам миграции через разветвленную партнерскую сеть. Это особенно важно для регионов, где локальные госструктуры получают поддержку партнеров «1С» на местах».

«Мы ценим инструменты, помогающие клиентам выполнить требования законодательства. А широкая партнерская сеть бренда «1Софт» делает их максимально доступными по всей стране», — отметил Игорь Шипилов, руководитель направления дистрибьюции фирмы «1С».

Программа действует с 1 июля по 25 декабря 2026 г. и доступна исключительно для государственных учреждений. Заказчики могут выбрать один из трех пакетов миграции в зависимости от количества учетных записей в инфраструктуре.

Pragmatic Tools Migrator поддерживает миграцию на отечественные платформы управления идентификацией: ALD Pro (ОС Astra Linux), «Ред Адм» («Ред ОС»), «АльтДомен» (ALT Linux), FreeIPA (ОС Linux), Samba AD, Dynamic Directory (ОС ROSA Linux), MultiDirectory и Avanpost DC (ОС семейства Linux).