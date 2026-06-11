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Умные сервисы упростили получение документов для подключения к инженерным сетям Подмосковья

На региональном портале оптимизировали услугу «Единая заявка на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям». В нее внедрили умные сервисы. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь жители региона могут автоматически загружать документы из информационной системы управления градостроительной деятельностью и региональной географической информационной системы. Так, по кадастровому номеру земельного участка пользователь сможет скачать градостроительные документы, включая проект межевания территории. Кроме того, по координатам участка можно получить Постановление органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Услуга «Единая заявка на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Инфраструктура и подключение». С ее помощью физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут бесплатно и в электронном виде получить необходимые для подключения к сетям инженерно-технического назначения.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай, категорию заявителя, и прикрепить необходимые документы. С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете заявителя.

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