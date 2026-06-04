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Университет Иннополис и Казанский ГМУ заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области цифровой медицины

Университет Иннополис и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, охватывающее медицинское образование, научные исследования и разработку прикладных цифровых решений для здравоохранения. Документ в присутствии Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова подписали директор ИТ-вуза Дмитрий Вандюков и и. о. ректора Казанского ГМУ Айрат Фаррахов. Об этом CNews сообщили представители

Соглашение определяет три ключевых направления партнерства: в образовании — совместные программы с трёхуровневой моделью формирования ИИ-компетенций у медиков; в науке — приоритетные исследования в геномике, молекулярной биологии и биологии старения с применением машинного обучения; в сфере прикладных решений — интеллектуальные инструменты поддержки врачебных решений, аналитические системы управления качеством помощи, платформы для обработки медицинских данных и проектный менеджер на основе ИИ.

В рамках нового партнерства Казанский ГМУ отвечает за постановку медицинских задач, формирование клинических требований, методологию риск-профилирования, а также экспертную оценку и клиническую валидацию решений на своих базах. Университет Иннополис обеспечивает технологическую сторону: разработку архитектуры, программного обеспечения, алгоритмов и моделей машинного обучения, создание пользовательских интерфейсов и интеграцию с региональными медицинскими информационными системами.

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Дмитрий Вандюков, директор Университета Иннополис: «Это соглашение — начало нового системного партнёрства. Мы объединяем медицинскую экспертизу Казанского ГМУ и технологические компетенции Иннополиса, чтобы создать решения, которые будут работать на реальных данных и для реальных пациентов. Каждый конкретный проект получит свою дорожную карту, команду и механизм коммерциализации».

Айрат Фаррахов, и. о. ректора Казанского ГМУ: «Для нас принципиально, что сотрудничество охватывает всю цепочку — от подготовки кадров до вывода продукта на рынок. Наши клинические базы, биобанки и научная экспертиза в сочетании с технологическим потенциалом Иннополиса позволяют рассчитывать на результаты, которые будут востребованы и в системе здравоохранения, и на коммерческом рынке».

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