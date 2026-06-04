Производитель народного электромобиля Umo 5 на заводе «Москвич» получил 4 миллиарда от учредителей и почти миллиард убытка

Проект создания народных электромобилей привлек от учредителей 4 миллиарда в 2025 г. Компания готовила плацдарм для запуска проекта по выпуску Umo 5 и выпускала даже производила новые электромобили. Траты на выпуск составила 207 млн руб. при выручке в 23 млн руб. Конечные бенефициары, предоставившие средства, в настоящее время находятся в закрытых реестрах, хотя в публичной плоскости в качестве партнеров проекта фигурируют «Яндекс» и завод «Москвич», а ВТБ открыл продажу Umo 5 в кредит с госсубсидией.



Инвестиции в разработку

Как выяснил CNews, разработчик российского «народного электромобиля» Umo 5 — ООО «Эм рус» (EVM) — получил почти 4 млрд руб. от неназванных учредителей в 2025 г. Речь идет о денежных вкладах собственников, раскрыла компании в отчетности за 2025 г., представленной в ФНС весной 2026 г. В итоге капитал компании вырос с 300 млн руб. до 4,1 млрд руб. При этом уставный капитал в 2025 г. был увеличен с 10 тыс. до 600 тыс. руб., а затем до 1 млн руб.

Вероятно, компания могла привлечь новые инвестиции от учредителей и в 2026 г., так как уставный капитал еще раз был увеличен с 1 млн руб. до 1,36 млн руб. в феврале 2026 г. Но сумма денежных вливаний пока не раскрывается.

Unsplash - Michael Fousert EVM получил 4 миллиарда от неназванных учредителей

По данным «Контур.Фокус», компания EVM, специализирующаяся на R&D в области электромобилей, созданная Ильей Рашкиным и Игорем Гирдиным в 2021 г., была передана в несколько этапов АО «Компания Атла» (на 19 февраля 2026 г. доля составляла 46,5%), АО «Титаниум Холдинг» (46,41%) и АО «Техно Инвест» (7,09%). Конечные бенефициары непосредственных участников скрыты. При этом сам проект позиционируется как совместное детище EVM, «Яндекса» и завода «Москвич», но без указания долей. Неназванным участникам запрещено до 23 сентября 2028 г. распоряжаться долями EVM, в том числе продавать их, следует из учредительных документов компании.

В «Яндексе» и EVM на момент публикации не предоставили комментариев.

Новые учредители

В 2025 г. из структуры собственников «Эм рус» окончательно исключили уже бывших основателей Рашкина и Гирдина. Согласно данным «Контур.Фокус», «Техно Инвест» получил долю в 22,5% от основателя Рашкина в сентябре 2025 г., ее стоимость в отчете компании указана как 510 млн руб., но к февралю 2026 г. у совладельца осталось только 7,09%.

АО «Компания Атла» в своем отчете отразила получение 2,2 млрд руб. от основного хозяйственного общества, название которого скрыто. В 2025 г. 1,3 млрд руб. были направлены на приобретение долей связанной стороны. Единственной ее «дочкой» является «Эм рус», производитель электромобилей. Компанию возглавляет Николай Бондарук, в прошлом руководивший АО «Структура», в числе собственников которого указывалось ООО «БФ Прямые инвестиции». В 2020 г. «Интерфакс» связывал эту структуру с банком ВТБ, но в настоящее время актуальная информация скрыта. Банк ВТБ в настоящее время предлагает клиентам кредиты на покупку электромобилей Umo 5 по госпрограмме субсидирования со скидкой 25%. В банке не ответили на запрос CNews.



АО «Титаниум Холдинг» принадлежит ООО «СФО «Титаниум». Forbes упоминал некий венчурный фонд с похожим названием Titanium Investments, который создавался для инвестиций в высокотехнологичные проекты. Издание указывало, что его запустили нынешний глава VK Владимир Кириенко, а также его партнёр Александр Айвазов в 2013 г. Инвестиции составили $47,8 млн. В 2016 г. «Коммерсант» сообщил со ссылкой на пресс-службу фонда, что Кириенко вышел из его состава и не участвовал в работе его органов управления. Связаны ли структуры — неизвестно.



Итоги работы

Пока проект сложно назвать прибыльным. Усилия «Эм рус» в 2025 г. были сосредоточены на научных разработках. Выручка компании в 2025 г. выросла почти в 5 раз, до 246 млн руб. Из них 202 млн руб. — выручка от проведения НИОКРа по проекту «EVMP.200001.002», а НИОКР проекта «EVMP.20 Пони» — ещё 10,8 млн руб. Выручка от выпуска электромобилей составила всего 23 млн руб., а вот их себестоимость в два раза выше — 207 млн руб.

С учетом коммерческих и управленческих расходов почти на полмиллиарда рублей компания получила чистый убыток по итогам года в 725 млн руб. В 2025 г. компания направила на выплату поставщикам и подрядчикам 1,3 млрд руб. (рост в 4 раза), сделала прочие платежи на 664 млн руб. Дебиторская задолженность компании достигла 724 млн руб., её значительная часть, а именно 413 млн руб., была представлена в юанях.



При этом конкретные направления партнерства с китайскими компаниями в «Эм рус» не раскрывают. Однако известно, что в 2026 г. разработчик оформил декларацию на ввоз пяти тяговых литий-ионных аккумуляторов для электромобилей производства EVE POWER Co. — одного из поставщиков этой продукции для BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Hyundai, Kia и General Motors.



Инвестиции в запуск новой модели Umo 5 в 2025 г. превысили 480 млн руб. Ключевой упор был сделан на операционную адаптацию продукта. Крупнейшей статьёй расходов стали услуги по непосредственной адаптации модели — на них направлено 358 млн руб. (почти 99,9% от всех оборотных активов). Инвестиции в долгосрочные активы составили 124 млн руб. Из них более половины (65 млн) затрачено на физическую подготовку мощностей к производству. На покупку лицензий выделено 39 млн, а на адаптацию программного обеспечения для систем автомобиля — 19 млн руб. В компании также получили несколько десятков сертификатов на соответствие продукции требованиям ЕАЭС на новую модель Umo 8.



Производство Umo 5 запущено

О начале производства автомобилей Umo на заводе «Москвич» в Москве в феврале 2026 г. объявил столичный мэр Сергей Собянин на торжественном мероприятии. Мэрия отмечала, что, хоть проект и реализует «Эм рус», основным технологическим и дистрибуционным партнером проекта выступает компания «Яндекс». Машину, стоимостью от 2,5 млн руб., собираются сделать хитом продаж в России, но пока она предназначена для таксопарков. На тот момент уже было выпущено 100 автомобилей.

Планируется, что реализация проекта удовлетворит значительную часть спроса российских таксопарков и автолюбителей на новые электромобили и гибридные машины отечественного производства, что важно в связи со вступлением в силу с 1 марта 2026 года федерального закона о локализации такси.

Umo 5 — пятиместный электрический кроссовер C-класса с багажником объемом 406 л и высокой степенью локализации программного обеспечения, поясняли в мэрии. Модель оборудована электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы и тяговой батареей LFP 63,2 киловатт-часа, обеспечивающей реальный запас хода до 420 км летом и до 350 км зимой. Собянин уточнял, что до конца 2026 г. планируется выпустить до 3 тыс. таких электромобилей.

Основатель и генеральный директор компании Илья Рашкин сообщал ТАСС в мае 2026 г., что до конца года завод выпустит уже около 4 тыс. автомобилей под брендом Umo.

«У нас есть специнвестконтракт, подписанный с государством. По нему мы несем обязательства и по локализации, и по объемам выпуска — порядка 4 тыс. машин за этот год», — сообщал он. По состоянию на май было продано таксопарком 500 машин. Кроме того машины покупают каршеринговые сервисы.

При этом в августе 2022 г. «Интерфакс» упоминал, что у компании был специнвестконтракт с Минпромторгом и правительством Москвы на выпуск легких коммерческих электромобилей-грузовиков модели EVM Pro на шасси «УАЗ Профи».

«Общий объем инвестиций в проект на момент запуска производства составит более 900 млн руб. До окончания действия контракта EVM обязуется выпустить более 3 тыс. единиц электротранспорта», — рассказывал Рашкин в 2022 г.