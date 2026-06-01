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Прибыль производителя микроэлектроники «Микран» рухнула на 98,5%

Чистая прибыль томского производителя микроэлектроники НПФ «Микран» по итогам первого квартала 2026 г. сократилась на 98,5% — до 2,6 млн руб. Падение произошло на фоне резкого роста себестоимости производства продукции.

Колоссальное падение

Как выяснил CNews, за первые три месяца 2026 г. прибыль томского производителя микроэлектроники НПФ «Микран» рухнула на 98% или в почти в 69 раз: с 178,5 млн руб. до 2,6 млн. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании.

Выручка предприятия за тот же период, напротив, выросла на 13,8%: с 1,14 млрд руб. до 1,29 млрд руб. Однако себестоимость продаж увеличилась более значительно — на 51,8%, с 584,9 млн руб. до 888 млн руб., что и привело к обвалу чистой прибыли.

Рост себестоимости

Наиболее драматичная ситуация сложилась в сегменте телекоммуникационного оборудования (ТКО). Выручка по этому направлению выросла в 2,5 раза — с 306,3 млн руб. до 757,3 млн руб. Однако себестоимость увеличилась в 6 раз — с 87,5 млн руб. до 515,1 млн руб.

Это может быть связано с тем, что компания либо выполняет крупный низкомаржинальный контракт, либо столкнулась с резким удорожанием компонентов на фоне курсовых колебаний.

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Росгвардия
Прибыль «Микрана» рухнула

Снижение также затронуло направления радиолокации и СВЧ-модулей (выручка упала на 27%), информационно-измерительных систем (минус 52%) и СВЧ-микроэлектроники (минус 40%). Единственным растущим сегментом стали мобильные комплексы связи, показавшие четырехкратный рост, хотя в абсолютных цифрах это лишь 48 млн руб. против 9 млн годом ранее.

Расходы предприятия в целом увеличились с 737,6 млн руб. до 1,1 млрд по итогам трех месяцев 2026 г.

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При этом краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу за три месяца 2026 г. выросли по сравнению с прошлым периодом с 29,2 млн до 37,5 млн руб. Из них большая часть пришлась на заработную плату.

«Снижение прибыли носит разовый характер и обусловлено особенностями признания выручки и затрат в ряде крупных контрактов, — рассказали CNewsпредставители «Микрана». — В течение года компания прогнозирует рост рентабельности».

Контекст и состояние компании

«Микран» — ведущий российский производитель телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, сверхвысокочастотной электроники, радаров и мобильных комплексов связи. Компания на 100% принадлежит «ИКС холдингу».

Ранее CNews писал, что по итогам всего 2025 года прибыль «Микрана» сократилась почти в три раза — с 1,3 млрд руб. до 473,4 млн руб. Новые данные за первый квартал 2026 года свидетельствуют о дальнейшем ухудшении финансовых показателей компании.

Кристина Холупова

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