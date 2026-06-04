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Правительство Республики Татарстан и Security Vision заключили стратегическое соглашение о развитии кибербезопасности и цифровой грамотности в регионе

Правительство Республики Татарстан и Security Vision, разработчик решений в области кибербезопасности, подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о комплексном подходе к обеспечению технологической устойчивости значимых предприятий республики и системному повышению уровня цифровой грамотности.

Решение о расширении партнерства стало закономерным продолжением успешной совместной работы: компания Security Vision поддерживает тесные связи с локальным ИТ-сообществом и хорошо знает потребности местных заказчиков.

Точкой отсчёта для нынешнего партнёрства стал масштабный проект, реализованный совместно с центром информационных технологий Республики Татарстан (ЦИТ РТ), по созданию системы автоматизации процессов обеспечения кибербезопасности для правительства Республики Татарстан. В настоящее время платформа Security Vision установлена в правительственном центре обработки данных Татарстана и обеспечивает информационную безопасность свыше 20 министерств и ведомств региона, чьи ИБ-процессы объединены в единую защищённую экосистему. Это полноценная цифровая инфраструктура безопасности, охватывающая практически всё региональное правительство.

В рамках соглашения компания Security Vision и правительство Республики Татарстан обеспечат обмен опытом по ключевым вопросам информационной безопасности. Особый акцент будет сделан на совместной выработке отраслевых подходов к защите информации, что позволит создать единые, эффективные стандарты реагирования на современные киберугрозы и обеспечить бесперебойную работу значимых предприятий региона.

Важной составляющей соглашения являются образовательный трек, повышение квалификации специалистов в области информационной безопасности и реализация ряда инициатив по повышению киберграмотности и продвижению профессии защитника информации. Часть инициатив планируется расширить на базе университета «Иннополис».

Кроме того, стороны договорились о взаимном участии в ключевых отраслевых мероприятиях. Это позволит обеспечить постоянный обмен опытом между региональными и федеральными экспертами. Отдельное внимание в соглашении уделено просветительской работе: стороны будут совместно организовывать лекции, семинары и иные мероприятия, направленные на повышение уровня киберграмотности населения и осведомленности граждан о базовых принципах информационной безопасности.

«Татарстан уже сегодня задаёт высокие стандарты в области цифровой безопасности, и наша задача – удерживать и укреплять лидерские позиции. Центр информационных технологий республики стал ядром этой работы: на его базе выстроена единая защищённая экосистема. Стратегическое соглашение с Security Vision позволит нам развивать эту инфраструктуру дальше – подкрепляя её инвестициями в человеческий капитал и экспертизу внутри региона», – отметил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин.

«Мы высоко оцениваем открытую, последовательную, и высокопрофессиональную работу, которую правительство Республики Татарстан ведёт по обеспечению кибербезопасности региона. Цифровая среда Татарстана сегодня по праву считается одной из лучших в стране, и мы рады возможности вносить свой вклад в её дальнейшее развитие. Уверены, что совместные инициативы правительства Республики Татарстан и Security Vision – от повышения киберграмотности до защиты значимых предприятий – позволят укрепить лидерские позиции Татарстана и сделать его цифровую среду ещё более защищённой и устойчивой», – сказал генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

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