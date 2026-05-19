«Аквариус» и «Ростелеком» объединят компетенции для цифровой трансформации госорганов и образовательной среды

Компании «Аквариус» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях, направленное на реализацию совместных проектов цифровой трансформации государственных органов и оснащение образовательных учреждений современной ИТ-инфраструктурой.

Партнерство охватывает разработку и внедрение импортонезависимых информационных систем в рамках национального проекта «Экономика данных», создание цифровых платформ для онлайн-взаимодействия граждан, бизнеса и органов власти в сферах науки, спорта, образования и городской инфраструктуры, а также подключение школ, колледжей и училищ к современному образовательному контенту через высокоскоростные каналы связи.

Стороны планируют расширять сотрудничество за счет совместного проведения научно-исследовательских работ и запуска пилотных зон для тестирования перспективных технологий. Отдельным направлением станет привлечение механизмов государственной поддержки, что позволит масштабировать успешные практики на другие регионы и ведомства по мере подтверждения эффективности решений.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «Ключевой фактор при выборе промышленного партнера для реализации государственных программ — способность обеспечить технологическую дисциплину на всем протяжении проекта. Соглашение с «Аквариусом» создает основу для совместного планирования ресурсов, синхронизации дорожных карт и прозрачного управления рисками в проектах цифровой трансформации».

Олег Копицын, генеральный директор ГК «Аквариус», отметил: «Сегодня задачи государства в сфере цифровизации требуют от производителя не просто поставки оборудования, а глубокого понимания инфраструктуры, в которой эти решения будут работать. Партнерство с крупнейшим оператором цифровых сервисов страны позволяет нам опираться на реальные сценарии эксплуатации, формировать выверенные технические спецификации и заранее планировать производственные ресурсы под задачи государственных программ».

