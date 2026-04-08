CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе
|

«Почта России» оптимизирует логистику с помощью системы интеллектуального моделирования «Тераплан»

«Почта России» внедрила систему интеллектуального моделирования процессов логистики на базе платформы «Тераплан». Решение позволяет анализировать и оптимизировать сложные логистические процессы в масштабе всей сети. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Система автоматизирует логистические расчеты, консолидируя данные о движении отправлений между сортировочными узлами и формируя оптимальные маршруты для различных видов транспорта. Это позволяет существенно сократить время планирования и снизить операционные затраты при сохранении сроков доставки.

В основе решения — технологии искусственного интеллекта, обрабатывающие обширный массив исторических данных о почтовых отправлениях. Это позволяет точно прогнозировать объемы поступления почты на каждом этапе логистической цепочки — от сортировочных центров до отделений связи — и повышать качество планирования. Эффект достигается за счет кластеризации схожих логистических плеч и выбора наиболее эффективных вариантов доставки.

Цифровая модель логистической сети позволяет не только формировать оптимальный план перевозок, но и анализировать различные сценарии развития. Решение помогает оценивать влияние изменений в структуре перевозок между железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом, а также заранее оценивать их влияние на сроки доставки и доступность почтовых услуг.

Платформа позволит оптимизировать транспортную сеть почтово-логистического оператора, которая включает 38 тыс. почтовых отделений и обеспечивает до 30 млн логистических операций в сутки.

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования Импортонезависимость

«Наша цель — повысить эффективность логистики и обеспечить технологическую независимость. Использование отечественной платформы "Тераплан“ позволяет точнее прогнозировать потоки и эффективнее управлять транспортной инфраструктурой», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Проекты такого масштаба требуют не только технологической экспертизы, но и готовности заказчика внедрять новые подходы к управлению сложной инфраструктурой. Почта России продемонстрировала высокий уровень открытости к инновациям и готовность работать с современными инструментами моделирования. Для нас это особенно важно, поскольку решения в области почтовой логистики напрямую влияют не только на эффективность бизнеса, но и на доступность почтовых услуг для миллионов людей», — сказал исполнительный директор компании «Тераплан» Андрей Солуковцев.

В дальнейшем «Почта России» и компания «Тераплан» планируют расширять функциональность цифровой модели, повышая точность прогнозирования и эффективность управления транспортной сетью в условиях роста объема отправлений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО

Сбои интернета добрались до Кремля

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Хайтек компании за квартал сократили 80 тыс. рабочих мест. Половину из-за ИИ

В США в 2025 году убытки от ИТ-преступлений достигли рекорда в $21 млрд

Прокуратура требует конфисковать ИТ-компании бывшего замглавы Минтранса по цифровому развитию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

