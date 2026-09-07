Хакеры опубликовали план гражданской обороны Берлина при ядерной и химической атаке. Виновной назначают Россию

Берлин подвергся масштабной кибератаке. Не получив выкуп в 2 млн евро, хакеры опубликовали украденные данные, в том числе планы гражданской обороны города и анализ уязвимости системы водоснабжения. Немецкие СМИ утверждают, что группировка имеет отношение к России.



Хакеры исполнили угрозу

После масштабной кибератаки на государственные ИТ-системы Берлина хакеры опубликовали 5,26 ТБ конфиденциальной информации, пишет швейцарская газета Blick.

Группа Rhysida выполнила свою угрозу опубликовать в интернете сотни тысяч файлов, если не получит выкуп в размере 2 миллионов евро. Берлинский Сенат платить отказался.

В сеть попали планы гражданской обороны и документы о критической инфраструктуре, в частности, план противодействия химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам, а также анализ уязвимости системы водоснабжения Берлина.

Сайт канцелярии берлинского Сената Берлинский Сенат отказался платить выкуп за украденную информацию, которая оказалась в открытом доступе

По данным газеты Bild, в руки злоумышленников в период с 7 по 12 августа попали 1,4 млн файлов департамента Сената по вопросам мобильности, транспорта, защиты климата и окружающей среды, а также городского развития. Они содержат также данные граждан, предприятий и органов безопасности.

Сенат проводит расследование и пока не подтверждает факт взлома и компрометации каких-либо данных.

Полная катастрофа

После этой утечки Федеральное управление информационной безопасности Германии (BSI) указало на повышение уровня угрозы, как сообщил журнал Focus. Представители ведомства указали на то, что публикация украденных данных может представлять различные риски для пострадавших и для общества.

«Эта утечка данных хуже всех предыдущих террористических актов вместе взятых», — прокомментировал в соцсетях эксперт по оружию Ларс Винкельдорф (Lars Winkelsdorf). Он назвал это событие «абсолютной катастрофой» и угрозой «государственного масштаба».

В составленном Rhysida каталоге указаны более 46 тыс. контрактов, около 5,9 тыс. паролей, 16,4 тыс. адресов электронной почты и 5 тыс. личных дел, в том числе документы Бюро по защите конституции, паспортные и идентификационные данные госслужащих, материалы внутренних расследований Государственного управления уголовной полиции и Службы государственной безопасности.

Ядовитая многоножка с «русским следом»

Группировка Rhysida, взявшая себе в качестве названия наименование южноамериканской ядовитой многоножки, с 2023 г. совершает атаки на компании и госструктуры по всему миру. По данным сервиса Ransom-DB, примерно половина жертв находится в США, остальные — в Великобритании, Канаде, Италии и в других странах.

В октябре 2023 г. Rhysida, например, брала на себя ответственность за атаку на Британскую библиотеку. За внутреннюю информацию хакеры потребовали от учреждения 20 биткоинов, но руководство библиотеки отказалось платить и большую часть похищенной информации оказалась в открытом доступе.

Точных сведений о том, кто стоит за группировкой, нет. Bild утверждает, что участники Rhysida общаются преимущественно на русском языке, что говорит о связи группы с Россией. Такое же мнение высказывало и агентство Reuters.