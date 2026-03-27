Минстрой России запустил в Mах сервисы оперативной помощи жильцам многоквартирных домов

Цифровой помощник в домовом чате напомнит о необходимости внесения показаний счетчиков и оплаты коммунальных услуг. С помощью чат-бота с 1 апреля также можно будет отправить запрос в управляющую компанию. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

Цифровой помощник действует в домовых чатах всех многоквартирных домов России. Для того, чтобы воспользоваться им, необходимо вступить в домовой чат в Мах, открыть список участников и найти среди них чат-бот. У жителей большинства это «Госуслуги Дом», а у москвичей — «Электронный Дом».

Вступить в домовой чат в Мах можно по QR-коду, размещенному на информационном стенде дома или в офисе управляющей компании, а также через приложение «Госуслуги Дом».

В МахХ уже создано 539 тыс. домовых чатов для взаимодействия жильцов и представителей управляющих компаний по всей России. В конце марта их аудитория превысила 12 млн человек.