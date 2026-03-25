«БФТ-Холдинг» модернизировал информационную систему Алтайкрайимущества

«БФТ-Холдинг» завершил масштабный проект по переводу государственной информационной системы Управления имущественных отношений Алтайского края (ГИС Алтайкрайимущества) на новую высокотехнологичную платформу на базе системы «БФТ.Имущество». Обновленный функционал способствует повышению эффективности управления государственным имуществом и помогает вести полноценный учёт всех связанных с ним операций в соответствии с последними законодательными требованиями в области защиты информации. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Алтайкрайимущество – исполнительный орган государственной власти Алтайского края, который проводит государственную политику в сфере управления и распоряжения государственным имуществом, а также в сфере земельных отношений.

Уже много лет в регионе успешно функционирует система управления и мониторинга краевого имущества. За это время было создано множество уникальных системных инструментов, максимально точно отвечающих специфике региональной работы с государственной собственностью. При этом современная цифровая политика государства ориентирована на повышение уровня информационной безопасности и эффективное взаимодействие между федеральными и региональными информационными системами. Поэтому ведомством было принято решение о переходе на обновленную версию системы управления госимуществом с сохранением всех ранее имеющихся наработок.

Проект по модернизации ГИС Алтайкрайимущества был реализован командой «БФТ-Холдинга» на базе решения «БФТ.Имущество». Специалисты осуществили перенос специализированных механизмов старой системы на новую технологическую платформу, обеспечив их стабильную работу. Процесс проходил в несколько этапов, чтобы сотрудники Алтайкрайимущества смогли адаптироваться к новой системе. Кроме того, были реализованы новые возможности, которые позволяют специалистам ведомства существенно оптимизировать свою работу. Так, организовано взаимодействие системы с Росреестром через СМЭВ, а также настроен обмен данными с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Эти изменения позволили ускорить обмен информацией между ведомствами и повысить прозрачность всех операций с имуществом.

«Новая функциональность ГИС позволит нам более быстро и качественно решать задачи сбора, обработки, хранения и предоставления информации при реализации полномочий управления, в том числе в сфере управления государственным имуществом. Кроме того, сократятся сроки согласования необходимой документации и, как следствие, повысится доступность и качество оказываемых услуг для жителей Алтайского края», – сказал Алексей Аленников, начальник управления имущественных отношений Алтайского края.