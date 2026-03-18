CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Мурманская область, «Сколтех» и Мурманский арктический университет объединяют усилия для развития науки и технологий в Арктике

Правительство Мурманской области, Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и Мурманский арктический университет (МАУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие научно-образовательного потенциала региона и внедрение передовых технологических решений в Арктике. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

«Для Мурманской области развитие науки и технологий — ключевой фактор устойчивого роста региона и укрепления технологического суверенитета России в Арктике. Партнёрство со Сколтехом и Мурманским арктическим университетом позволит объединить передовые научные компетенции, образовательные возможности и запросы промышленности, чтобы создавать и внедрять современные технологические решения здесь и сейчас», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Документ предусматривает совместную работу по подготовке высококвалифицированных кадров, реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, а также внедрению инновационных разработок в стратегических отраслях экономики Арктической зоны. Особое внимание будет уделено направлениям искусственного интеллекта, новых материалов, современной инженерии, фотоники, телекоммуникаций нового поколения, биомедицины и энергоэффективности. Соглашение также предусматривает участие студентов Мурманского арктического университета в образовательных и исследовательских программах «Сколтеха», развитие академической мобильности, внедрение передовых образовательных практик и запуск программ технологического предпринимательства.

«Для Мурманского арктического университета это партнерство открывает новые возможности развития образовательных программ, научных исследований и технологического предпринимательства. Интеграция передовых практик «Сколтеха» позволит усилить подготовку инженеров и исследователей, которые будут работать над решением задач развития Арктики», — сказала проректор по стратегическому развитию Мурманского арктического университета Екатерина Калачикова.

В рамках сотрудничества стороны планируют реализовывать совместные научно-исследовательские проекты с промышленными компаниями, работающими в Мурманской области, развивать инженерные и управленческие компетенции, а также формировать современную научно-образовательную инфраструктуру в регионе. Партнерство станет важным шагом в формировании на базе Мурманского арктического университета одного из ключевых научно-технологических центров развития Арктики и позволит усилить интеграцию науки, образования и промышленности.

«"Сколтех" активно развивает сотрудничество с регионами России, где есть сильные научные школы и промышленный потенциал. Мурманская область — стратегически важная территория для развития арктических технологий, энергетики, новых материалов и инженерных решений. Уверен, что совместные проекты со специалистами МАУ и компаниями региона позволят создать как прорывные проекты в промышленном секторе, так и подготовить специалистов мирового уровня», — сказал исполняющий обязанности ректора «Сколтеха» Александр Сафонов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

