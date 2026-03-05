CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«СиСофт Девелопмент»: десятки преподавателей московских строительных колледжей стали настоящими ТИМ-лидерами

Компания «СиСофт Девелопмент» (входит в ГК «СиСофт») совместно с Московским центром развития профессионального образования (МЦРПО Департамента образования и науки города Москвы) и Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом (СПбГАСУ) успешно завершила первый масштабный этап программы повышения квалификации преподавателей московских колледжей в области технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом CNews сообщили представители «СиСофт».

Образовательная программа «СиСофт Девелопмент» работает уже с 2022 г. и помогает преподавателям осваивать современное российское ПО. Главная цель — чтобы выпускники учебных заведений страны выходили на рынок труда подготовленными под реальные запросы работодателей, уверенно владея актуальными цифровыми инструментами.

Сегодня именно российские ТИМ-решения становятся фундаментом цифровизации всей строительной отрасли. Продукты «СиСофт Девелопмент» входят в число самых зрелых и востребованных на рынке – а по целому ряду характеристик уверенно опережают зарубежные аналоги.

В интенсивном 76-часовом курсе приняли участие более ста преподавателей столичных колледжей. Обучение проходило онлайн и сочетало теоретический блок и практическую часть с разбором реальных кейсов в проектировании и моделировании объектов капитального строительства – от промышленных гигантов до социальных объектов и жилых комплексов.

По итогам обучения участники сдавали экзамены на владение материалом: более 76 преподавателей получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца и сертификаты вендора. Участники глубоко погрузились в экосистему ключевых российских решений: Model Studio CS — комплексная BIM-система для промышленного и гражданского проектирования; CADLib Модель и Архив — среда общих данных (CDE); вертикальные решения на платформе nanoCAD (nanoCAD BIM «Конструкции») от компании NanoSoft.

Важно отметить, что в рамках академической программы «СиСофт Девелопмент» и партнеры бесплатно предоставляют необходимое программное обеспечение, лицензии и учебно-методические материалы. В коммерческих ценах их стоимость составляет сотни миллионов рублей.

Программа взаимодействия с Московским образованием продолжается. В ближайшее время совместно с партнерами будут объявлены и запущены новые учебные курсы, направленные на развитие компетенций педагогов как ссузов, так и школ города.

Компании также активно поддерживает студенческое сообщество — запущены два значимых конкурса в области ТИМ: Международный конкурс образовательных программ «Развитие кадрового потенциала» – грант 300 тыс. руб. для технических вузов и ссузов на создание и тиражирование лучших практик интеграции российского ПО обучение; Конкурс выпускных квалификационных и курсовых работ для студентов и их научных руководителей, с возможностью получить стипендии до 50 тыс. руб.

«Работа с колледжами, вузами, преподавателями и талантливыми студентами – это не только социальная активность, а наша долгосрочная стратегия, – сказал Сергей Галкин, руководитель направления по работе с учебными заведениями «СиСофт Девелопмент». – Мы хотим, чтобы образовательная система получала самые передовые решения, созданные нашими компаниями и столь необходимые промышленности. Только объединяя усилия разработчиков ПО, образования и промышленности, можно вырастить новое поколение инженеров, готовых реализовывать задачи по цифровизации страны. И мы будем двигаться в этом направлении – последовательно, системно и с полной отдачей».

