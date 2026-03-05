Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Американский производитель программного обеспечения Cisco, покинувший российский рынок в 2022 г., зарегистрировал в России три товарных знака. Среди зарегистрированных товарных знаков — два одноименных, а также название облачного сервиса для проведения онлайн-конференций Webex.

Регистрация товарных знаков

Американский производитель программного обеспечения (ПО) Cisco в марте 2026 г. зарегистрировал в России три товарных знака, пишет ТАСС. Известные зарубежные бренды продолжают регистрировать и продлевать свои торговые знаки в России для защиты от подделок.

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) России, компания «Сиско текнолоджи» подала заявки на регистрацию еще в марте 2025 г. В числе зарегистрированных знаков — два одноименных, а также название облачного сервиса для проведения онлайн-конференций Webex. Исключительное право на них будет действовать до марта 2035 г.

23 июня 2022 г. Cisco объявила о сворачивании бизнеса в России и Белоруссии спустя более трех месяцев с момента прекращения продаж продуктов и сервисов в этих странах. Как напомнил юрист Илья Русяев, ушедшие с российского рынка иностранные компании регистрируют товарные знаки в России для сохранения правового контроля над своими брендами. По его словам, такие действия не означают их коммерческого возвращения. Он отметил, что регистрация товарного знака необходима для защиты интеллектуальной собственности.

Cisco известна, в первую очередь, как производитель коммуникационного оборудования. В ассортименте продукции компании также присутствуют маршрутизаторы, коммутаторы, решения для IP-телефонии, решения для сетевой безопасности, кабельные модемы, точки доступа Wi-Fi и др.

Согласно базе российского ведомства, одноименные товарные знаки регистрируются по классам №9, №35, №37, №38, №41 и №42 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Эти категории включают программное обеспечение (ПО), организацию деловых мероприятий, услуги по ремонту в сфере телекоммуникаций и ИТ, обеспечение связи, образовательные услуги, а также предоставление ПО как услуги т.е. software as a service (SaaS). Товарный знак Webex зарегистрирован по тем же классам, за исключением №37, который охватывает ремонтные услуги в телекоммуникационной сфере.

В 2025 г. глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.

«Охрана товарного знака предоставляется в России на десять лет и также может каждые десять лет продлеваться. Известные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление своих брендов на территории России», — напоминал Зубов.

Уход из России

Основанная в 1984 г. Cisco специализируется на сетевых технологиях, на магистральной маршрутизации, виртуализации центров обработки данных (ЦОД), на облачных вычислениях.

В марте 2022 г. головная компания приняла решение о приостановке всех продаж в России в связи с началом специальной военной операции (СВО) России на Украине. В июне того же года — о закрытии бизнеса и об уходе с российского рынка, о чем информировал CNews.

В III квартале 2022 финансового года (с февраля по апрель 2022 г.) Cisco потеряла $200 млн выручки от приостановки работы в России и Белоруссии, об этом 18 мая в ходе конференц-звонка с топ-менеджерами компании рассказал финансовый директор компании Скотт Херрен (Scott Herren).

Сокращение продаж

По итогам 2025 г. в России было реализовано 10 млн коммуникационных устройств и этот показатель стал максимальным с 2021 г., такие данные получены на основе исследования «ГФК-Русь».

Денежный объем рынка за пятилетний период увеличился более чем в два раза, превысив уровень 2020 г. (16,7 млрд руб.) и достигнув по итогам 2025 г. порядка 38 млрд руб. В 2024 г. россияне приобрели 8,9 млн устройств на 38,9 млрд руб.

Ключевым сегментом остаются роутеры, доля которых в общем объеме продаж составила 52,8%. Представители «М.Видео» связывают эту динамику с продолжающимся обновлением домашней инфраструктуры Wi-Fi параллельно с ростом количества подключаемых устройств и распространением современных стандартов связи.

Сегмент ИТ-оборудования для автоматизации и ИТ-систем умного дома занял 15,6% рынка. На сетевые хабы пришлось 10,5%, на коммутаторы для предприятий малого и среднего бизнеса — 10,2%, на репитеры (усилители сигнала) — 5,1%. Такое распределение отражает усложнение сетевой ИТ-инфраструктуры как в домохозяйствах, так и в сфере малого бизнеса.

По данным «ГФК-Русь», в количественном выражении ведущие позиции удерживают небрендированные устройства, а также продукция TP-Link и Keenetic. В денежном выражении большая часть приходится на Keenetic, за ним следуют TP-Link и Mikrotik.

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.Видео» Жанна Илюхина отметила, что коммуникационные устройства являются базой цифровой инфраструктуры как для дома, так и для малого бизнеса. Рекордные показатели продаж 2025 г., по ее словам, подтверждают тенденцию активного обновления пользователями сетевого ИТ-оборудования с целью повышения стабильности и скорости соединения.