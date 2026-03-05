CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Законодательство Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

Власти выдали миллионы на робототехнику компании, готовящейся к банкротству. Ее владелец теперь фигурант уголовного дела

Минобрнауки перечислило из федерального бюджета миллионы в компанию-банкрот на реализацию проекта в области импортозамещения — созданию уникальной роботизированной системы. Владелец получателя и его партнер стали фигурантами уголовных дел. Сам проект по созданию роботизированных платформ в области биомедицины провалился.

Миллионы на роботизированную платформу

Как стало известно CNews, Министерство образования и науки России (Минобрнауки) пытается вернуться средства субсидии, которые предоставила компании, в отношении которой было начато дело о банкротстве.

Министерство оформило научную субсидию из федерального бюджета в 2023 г. на совместный проект компании ООО «НТ-МДТ», которая занимается выпуском микроскопов, и Московского института стали и сплавов («МИСиС»). Сторонами было подписано соглашение 075-11-2023-018 от 10 февраля 2023 г., а спустя месяц Арбитражный суд Москвы принял заявление о банкротстве «НТ-МДТ» по долгу, превышающему 200 млн руб.

vardan-papikyan-us92ram7dsc-unsplash.jpg
Vardan Papikyan by Unsplash.com
Российский разработчик получил субсидию от государства и обанкротился

Минобрнауки успело перечислить компании 30 млн руб. до ее банкротства, и еще 8,2 млн руб. — когда дело о банкротстве было уже в производстве, следует из материалов Арбитражного суда Москвы, размещенных в картотеке арбитражных дел. Компания была признана банкротом 21 августа 2024 г., а производство по делу о банкротстве из-за долга в более 200 млн руб. начато 11 апреля 2023 г.

Всего Минобрнауки выдало компании 38 млн руб., 30 млн из которых были включены в реестр требований кредиторов в третью очередь, а 8,25 млн руб. постановил взыскать суд. Ни копейки из субсидии освоить не удалось.

Цель финансирования

Министерство предоставило субсидию в 2023 г. на совместный проект Московского института стали и сплавов («МИСиС») и компании ООО «НТ-МДТ», которая занимается выпуском микроскопов. Сторонами было подписано соглашение 075-11-2023-018 от 10 февраля 2023 г.

Соглашение заключено в рамках распределения субсидий по постановлению правительства России №218 от 9 апреля 2010 г. на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств» в рамках национального проекта «Наука и университеты». Выделение средств предусматривало привлечение софинансирования в аналогичном объеме.

Как следует из данных портала «Корпорация науки и бизнеса», речь шла о разработке и производстве высокопроизводительной роботизированной платформы для проведения потоковых измерений на единичных клетках. «НТ-МДТ» выступило как получатель субсидии, головным исполнителем выступил Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

В институте поясняли, что «НТ-МДТ» — это один из ведущих российских производителей сканирующих зондовых микроскопов и оборудования на их основе, он стал победителем конкурса по созданию высокотехнологичных производств. Проект позволит автоматизировать ряд рутинных операций в биомедицинских исследованиях, значительно уменьшить количество ошибок в экспериментах, связанных с человеческим фактором, и соответственно снизить издержки, возникающие при разработке новых лекарственных препаратов, вакцин и медицинских изделий.

Разработка должна была пройти на базе научно-исследовательской лаборатории биофизики, где есть возможность проводить комплексные исследования функциональных свойств поверхности живых биологических объектов с наноразмерным разрешением, в том числе с использованием уникальной научной установки — сканирующего ион-проводящего микроскопа с конфокальным модулем.

Портал «Корпорация науки и бизнеса» указывает, не уточняя деталей, что активно ведется оснащение уже имеющегося производства «НТ-МДТ» новым оборудованием для прецизионной механообработки деталей платформы и стенда, оборудование для пайки современных элементов FPGA. Судя по всему, информация устарела.

Был ли в итоге реализован проект — узнать не удалось. «МИСиС» посоветовал CNews обратиться в Минобрнауки, а представители министерства не стали отвечать на вопросы издания. В материалах арбитражных судов указано, что общий размер субсидии мог достигать 90 млн руб.

Долгов много

В материала Арбитражного суда Москвы от 25 августа 2025 г. говорится, что это была не единственная субсидия со стороны Минобрнауки. Так, существовало еще одно соглашение № 075-11-2022-022 от 6 апреля 2022 г. Речь шла о комплексном проекте по созданию высокотехнологичного производства «Разработка и производство совмещенного сканирующего электрохимического микроскопа с атомно-силовым модулем для эффективного электрохимического исследования поверхности накопителей энергии. Субсидия была предоставлена в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты». Партнером был выбран «Московский политехнический университет». Минобрнауки перечисляла в пользу «НТ-МДТ» 21,8 млн руб. в 2022 ., еще столько же в 2023 г. и 5,4 млн в 2024 г. Получатель не выполнил свои обязательства на 49 млн руб. Министерство расторгло соглашение. При этом ряд сотрудников компании получили миллионные премии.

В решении Арбитражного суда Москвы от 25 августа 2025 г. со ссылкой на конкурсного управляющего ООО «НТ-МДТ» указано, что при заключении соглашений с Минобрнауки России предоставлена недостоверная информация о финансовом положении ООО «НТ-МДТ» (получателя субсидии) и скрыта информация о наличии существенных просроченных обязательствах, например, наличие в 2022 г. кредиторской задолженности в сумме более 250 млн руб. Также не было направлены в Минобрнауки России уведомления о наступлении обстоятельств, препятствующих реализации проекта, а также влияющих или способных оказать влияние на ненадлежащее исполнение обязательств по соглашениям. Минобрнауки России поданы заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО «НТ-МДТ» на общую сумму более 85 млн руб. В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2023 г. и отчетом о финансовых результатах за 2023 г. у ООО «НТ-МДТ» установлен убыток в размере 155 млн руб.

Шансы Минобрнауки получить назад всю сумму невысоки: даже при наличии судебного решения требования будут удовлетворяться в общем порядке из конкурсной массы, которой часто не хватает на всех кредиторов, считает управляющий партнер ЮК «Энсо» Алексей Головченко.

По его словам, перечисление субсидии уже после возбуждения дела о банкротстве объясняется тем, что само по себе возбуждение дела не блокирует бюджетные платежи: пока орган и казначейство не изменили соглашение и лимиты, деньги могли быть перечислены по ранее взятым обязательствам.

Уголовное дело

Как удалось выяснить CNews, совладелец «НТ-МДТ» Андрей Быков, сын основателя группы «НТ-МДТ» Виктора Быкова, а также его партнер Владимир Котов стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Они провели несколько месяцев под домашним арестом, следует из материалов Московского городского суда.

В материалах уточняется, что уголовное дело возбуждено 23 октября 2024 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников компании по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащих ООО «Интерген» денежных средств. В материалах суда указано, что уголовное дело возбуждено по факту осуществления коммерческой организацией предпринимательской деятельности, так как предположительно были похищены денежные средства, уплаченные ООО «Интерген» в качестве аванса по договору, и на которые компания закупила комплектующие для выполнения условий договора.

Показания потерпевшего и свидетеля описывают обычную деловую практику при заключении договоров между коммерческими организациями и выполнением условий по данным договорам, проведения оплаты по указанному договору между ООО «Интерген» и компанией, отмечала защита Быкова.

Также Зеленоградский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении А.В. Быкова и В.В. Котова по ряду статей уголовного кодекса, в том числе о мошенничестве. В деле указаны обвинения по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество группой в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы). Также указаны статьи 147 УК России (нарушение изобретательских и патентных прав, до пяти лет лишения свободы) и 174.1 УК России (отмывание денежных средств, до семи лет лишения свободы). Очередное заседание назначено на 20 марта 2026 г. Выяснить — связаны ли они с «НТ-МДТ» не удалось. Человек, отвечавший по указанному в ЕГРЮЛ телефону как Андрей Быков, не стал комментировать происходящее.

Кроме того, Девятый арбитражный апелляционный суд привлек Андрея Быкова и Владимира Котова, а также «НТ-МДТ» к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося ЗАО «Нанотехнология МТД» на общую сумму 263 млн руб. Верховный суд отказался пересматривать это решение в июне 2023 г.

Как сообщал CNews, структура «Сколково» пытается взыскать с «НТ-МДТ» 25 млн руб. из-за пропавших деталей атомно-силового микроскопа.

Екатерина Струкова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

В России системы ERP приравняли к критической инфраструктуре. Новые ИТ-риски для промышленности и логистики

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Депутатов принудительно отлучают от iPhone. Apple устроила им избирательные блокировки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
CNEWS TV В элитном доме Москвы запустили роботов для доставки посылок
ОБЗОР Провайдеры резервного облачного копирования (BaaS) 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
ОБЗОР Российские цифровые экосистемы 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Виртуальные АТС 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Рынок ПАК
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240