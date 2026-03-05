Власти выдали миллионы на робототехнику компании, готовящейся к банкротству. Ее владелец теперь фигурант уголовного дела

Минобрнауки перечислило из федерального бюджета миллионы в компанию-банкрот на реализацию проекта в области импортозамещения — созданию уникальной роботизированной системы. Владелец получателя и его партнер стали фигурантами уголовных дел. Сам проект по созданию роботизированных платформ в области биомедицины провалился.



Миллионы на роботизированную платформу

Как стало известно CNews, Министерство образования и науки России (Минобрнауки) пытается вернуться средства субсидии, которые предоставила компании, в отношении которой было начато дело о банкротстве.

Министерство оформило научную субсидию из федерального бюджета в 2023 г. на совместный проект компании ООО «НТ-МДТ», которая занимается выпуском микроскопов, и Московского института стали и сплавов («МИСиС»). Сторонами было подписано соглашение 075-11-2023-018 от 10 февраля 2023 г., а спустя месяц Арбитражный суд Москвы принял заявление о банкротстве «НТ-МДТ» по долгу, превышающему 200 млн руб.

Vardan Papikyan by Unsplash.com Российский разработчик получил субсидию от государства и обанкротился

Минобрнауки успело перечислить компании 30 млн руб. до ее банкротства, и еще 8,2 млн руб. — когда дело о банкротстве было уже в производстве, следует из материалов Арбитражного суда Москвы, размещенных в картотеке арбитражных дел. Компания была признана банкротом 21 августа 2024 г., а производство по делу о банкротстве из-за долга в более 200 млн руб. начато 11 апреля 2023 г.

Всего Минобрнауки выдало компании 38 млн руб., 30 млн из которых были включены в реестр требований кредиторов в третью очередь, а 8,25 млн руб. постановил взыскать суд. Ни копейки из субсидии освоить не удалось.

Цель финансирования

Министерство предоставило субсидию в 2023 г. на совместный проект Московского института стали и сплавов («МИСиС») и компании ООО «НТ-МДТ», которая занимается выпуском микроскопов. Сторонами было подписано соглашение 075-11-2023-018 от 10 февраля 2023 г.

Соглашение заключено в рамках распределения субсидий по постановлению правительства России №218 от 9 апреля 2010 г. на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств» в рамках национального проекта «Наука и университеты». Выделение средств предусматривало привлечение софинансирования в аналогичном объеме.

Как следует из данных портала «Корпорация науки и бизнеса», речь шла о разработке и производстве высокопроизводительной роботизированной платформы для проведения потоковых измерений на единичных клетках. «НТ-МДТ» выступило как получатель субсидии, головным исполнителем выступил Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

В институте поясняли, что «НТ-МДТ» — это один из ведущих российских производителей сканирующих зондовых микроскопов и оборудования на их основе, он стал победителем конкурса по созданию высокотехнологичных производств. Проект позволит автоматизировать ряд рутинных операций в биомедицинских исследованиях, значительно уменьшить количество ошибок в экспериментах, связанных с человеческим фактором, и соответственно снизить издержки, возникающие при разработке новых лекарственных препаратов, вакцин и медицинских изделий.

Разработка должна была пройти на базе научно-исследовательской лаборатории биофизики, где есть возможность проводить комплексные исследования функциональных свойств поверхности живых биологических объектов с наноразмерным разрешением, в том числе с использованием уникальной научной установки — сканирующего ион-проводящего микроскопа с конфокальным модулем.

Портал «Корпорация науки и бизнеса» указывает, не уточняя деталей, что активно ведется оснащение уже имеющегося производства «НТ-МДТ» новым оборудованием для прецизионной механообработки деталей платформы и стенда, оборудование для пайки современных элементов FPGA. Судя по всему, информация устарела.

Был ли в итоге реализован проект — узнать не удалось. «МИСиС» посоветовал CNews обратиться в Минобрнауки, а представители министерства не стали отвечать на вопросы издания. В материалах арбитражных судов указано, что общий размер субсидии мог достигать 90 млн руб.

Долгов много

В материала Арбитражного суда Москвы от 25 августа 2025 г. говорится, что это была не единственная субсидия со стороны Минобрнауки. Так, существовало еще одно соглашение № 075-11-2022-022 от 6 апреля 2022 г. Речь шла о комплексном проекте по созданию высокотехнологичного производства «Разработка и производство совмещенного сканирующего электрохимического микроскопа с атомно-силовым модулем для эффективного электрохимического исследования поверхности накопителей энергии. Субсидия была предоставлена в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты». Партнером был выбран «Московский политехнический университет». Минобрнауки перечисляла в пользу «НТ-МДТ» 21,8 млн руб. в 2022 ., еще столько же в 2023 г. и 5,4 млн в 2024 г. Получатель не выполнил свои обязательства на 49 млн руб. Министерство расторгло соглашение. При этом ряд сотрудников компании получили миллионные премии.

В решении Арбитражного суда Москвы от 25 августа 2025 г. со ссылкой на конкурсного управляющего ООО «НТ-МДТ» указано, что при заключении соглашений с Минобрнауки России предоставлена недостоверная информация о финансовом положении ООО «НТ-МДТ» (получателя субсидии) и скрыта информация о наличии существенных просроченных обязательствах, например, наличие в 2022 г. кредиторской задолженности в сумме более 250 млн руб. Также не было направлены в Минобрнауки России уведомления о наступлении обстоятельств, препятствующих реализации проекта, а также влияющих или способных оказать влияние на ненадлежащее исполнение обязательств по соглашениям. Минобрнауки России поданы заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО «НТ-МДТ» на общую сумму более 85 млн руб. В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2023 г. и отчетом о финансовых результатах за 2023 г. у ООО «НТ-МДТ» установлен убыток в размере 155 млн руб.

Шансы Минобрнауки получить назад всю сумму невысоки: даже при наличии судебного решения требования будут удовлетворяться в общем порядке из конкурсной массы, которой часто не хватает на всех кредиторов, считает управляющий партнер ЮК «Энсо» Алексей Головченко.



По его словам, перечисление субсидии уже после возбуждения дела о банкротстве объясняется тем, что само по себе возбуждение дела не блокирует бюджетные платежи: пока орган и казначейство не изменили соглашение и лимиты, деньги могли быть перечислены по ранее взятым обязательствам.



Уголовное дело

Как удалось выяснить CNews, совладелец «НТ-МДТ» Андрей Быков, сын основателя группы «НТ-МДТ» Виктора Быкова, а также его партнер Владимир Котов стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Они провели несколько месяцев под домашним арестом, следует из материалов Московского городского суда.

В материалах уточняется, что уголовное дело возбуждено 23 октября 2024 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников компании по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащих ООО «Интерген» денежных средств. В материалах суда указано, что уголовное дело возбуждено по факту осуществления коммерческой организацией предпринимательской деятельности, так как предположительно были похищены денежные средства, уплаченные ООО «Интерген» в качестве аванса по договору, и на которые компания закупила комплектующие для выполнения условий договора.

Показания потерпевшего и свидетеля описывают обычную деловую практику при заключении договоров между коммерческими организациями и выполнением условий по данным договорам, проведения оплаты по указанному договору между ООО «Интерген» и компанией, отмечала защита Быкова.

Также Зеленоградский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении А.В. Быкова и В.В. Котова по ряду статей уголовного кодекса, в том числе о мошенничестве. В деле указаны обвинения по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество группой в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы). Также указаны статьи 147 УК России (нарушение изобретательских и патентных прав, до пяти лет лишения свободы) и 174.1 УК России (отмывание денежных средств, до семи лет лишения свободы). Очередное заседание назначено на 20 марта 2026 г. Выяснить — связаны ли они с «НТ-МДТ» не удалось. Человек, отвечавший по указанному в ЕГРЮЛ телефону как Андрей Быков, не стал комментировать происходящее.

Кроме того, Девятый арбитражный апелляционный суд привлек Андрея Быкова и Владимира Котова, а также «НТ-МДТ» к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося ЗАО «Нанотехнология МТД» на общую сумму 263 млн руб. Верховный суд отказался пересматривать это решение в июне 2023 г.

Как сообщал CNews, структура «Сколково» пытается взыскать с «НТ-МДТ» 25 млн руб. из-за пропавших деталей атомно-силового микроскопа.