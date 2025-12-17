CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Цифровую платформу «Умный город» в Волгодонске дополнили новыми сервисами информирования горожан

В Волгодонске (Ростовская область) в 2025 г. расширен функционал цифровой платформы «Умный город». Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») совместно с Муниципальным центром управления городом внедрила новые сервисы, которые позволяют жителям получать персональные уведомления об отключениях воды или света, а предпринимателям — оценивать инвестиционную привлекательность городских локаций. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Эти обновления – результат совместной работы компании «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион Госкорпорации «Росатом») и Муниципального центра управления городом.

Новый сервис «Публикации оперативных оповещений» решает одну из главных задач городской коммуникации — своевременное информирование о работах на энергетических и коммунальных сетях. Теперь данные от ресурсоснабжающих организаций, муниципальных служб и ГО ЧС стекаются в единый цифровой центр. Жители могут подписаться на уведомления по конкретным адресам (например, своего дома, работы или школы ребенка). Система автоматически оповестит о плановых ремонтах или нештатных ситуациях через выбранный канал связи: в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении, по электронной почте или через SMS.

Второй сервис — «Нестационарные торговые объекты» — делает сферу уличной торговли прозрачной. На интерактивной карте города теперь отображаются все официальные киоски и павильоны с подробными данными: специализация, статус, разрешенный период работы и срок действия договора. Этот инструмент полезен сразу двум аудиториям. Жители могут найти нужный товар или проверить законность установки торговой точки у дома. Малый бизнес получает наглядную карту рынка, что помогает оценить конкуренцию и найти легальное место для размещения новой торговой точки.

«Внедрение новых сервисов на платформе «Умный город» соответствует стратегическим задачам цифровизации городского хозяйства. Это позволяет повысить оперативность взаимодействия с жителями и создать благоприятные условия для развития предпринимательства в Волгодонске», – сказал глава города Волгодонска Дмитрий Вельможко.

Развитие платформы «Умный город Волгодонск» ведется в том числе в рамках соглашения между госкорпорацией «Росатом» и правительством Ростовской области при поддержке Концерна «Росэнергоатом». Так в 2025 году Концерн выделил финансирование на обеспечение технической поддержки программного обеспечения цифровой платформы.

«При поддержке концерна «Росэнергоатом» сервисы «Умного города» становятся частью повседневной жизни в атомных городах. Это не просто абстрактная цифровая среда, а практические инструменты, позволяющие экономить время граждан, повышать уровень их информированности и создавать новые возможности. Современные технологии предупреждают о проблемах, минимизируют неудобства и дают людям чувство уверенности в завтрашнем дне. В этом и состоит ключевая задача проекта – делать жизнь проще и безопаснее с помощью проверенных и надежных решений “Росатома”», – отметила директор по региональной политике – директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти АО «Концерн Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

Непосредственным оператором проекта является компания «Городские технологии» (входит в контур управления РИР).

«Новые сервисы работают на опережение: жителям не нужно звонить в диспетчерскую, чтобы узнать, почему нет воды и когда она появится — уведомление придет на телефон. А карта торговых объектов переводит взаимодействие бизнеса и города в открытую, цифровую плоскость, снижая барьеры для предпринимателей», – отметила генеральный директор «Городских технологий» Елена Лекомцева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Власти: Главный вызов ИИ в России - это растущее энергопотребление

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Рынок СУБД 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Wi-Fi для бизнеса 2025
ОБЗОР Российские IBP-системы 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Российские DMP-платформы 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Рынок СЭД 2025