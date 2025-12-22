ИТ-«дочка» «Росатома» вскрыла гигантскую кубышку и пустила миллиарды на российское ПО

Спецкомпания «Росатома» начала тратить миллиарды, предоставленные ей головной структурой, на российское ПО. АО «Росатом критические информационные технологии» до конца 2025 г. планирует подписать договоры на лицензии и поддержку решений «Форсайт» и СУБД Postgres на 1,7 млрд руб., в том числе для использования на объектах критической инфраструктуры.



«Росатом» закупает российское ПО

Как стало известно CNews, АО «Росатом критические информационные технологии» ("Рокит", в прошлом «Русатом критические информационные технологии») закупит российское ПО на почти два миллиарда до конца 2025 г.

Речь идет о приобретении прав использования и сертификатов техподдержки аналитической системы «Форсайт» и прав использования программным обесепчением СУБД Postgres Pro и PostgreSQL. В первом случае речь идет о 926 млн руб., во втором — о 828 млн руб. Итоги закупок будут подведены до конца декабря 2025 г., но публичными не станут.

"Росатому" необходимо российское ПО для объектов критической инфраструктуры

«Рокит» — это ИТ-подразделение «Росатома», созданное для обеспечения технологического суверенитета и развития критических информационных систем. Оно было зарегистрировано в июне 2024 г. с капиталом 360 млн руб., а уже в декабре 2024 г. того же года приступило к оформлению внутригрупповых займов, в том числе от своего акционера «Атомэнергопрома», компании, интегрирующей гражданские активы "Росатома". Размер первого займа с учетом процентов оценивался в 36,8 млрд руб., второго — 1,3 млрд руб. с процентами (400 млн руб. без процентов).

В «Росатоме» на момент публикации не ответили на запрос CNews.

Хороший год для разработчиков ПО

Как следует из закупочной документации «Рокит», права на программное обеспечение «Форсайт» необходимы для его дальнейшего сублицензирования и перепродажи конечным пользователям - компаниям госкорпорации «Росатом» и связанным с ней госструктурам. Программное обеспечение может использоваться на объектах критической информационной инфраструктуры (ОКИИ), в том числе включенных в реестр значимых ОКИИ, например, АЭС. ПО должно быть сертифицировано ФСТЭК не ниже, чем до четвертого уровня доверия, и функционировать в среде ОС AstraLinux 1.7 и выше.

Лицензии будут предоставлены на 2025-2027 гг. Наибольшее число лицензий предусмотрено для «Форсайт. Аналитическая платформа "Бизнес-пользователь"». На 2025 г. планируется оплатить 2339 лицензий, 2026 г. — 1997, а на 2027 г. — 2660. Также планируется приобрести лицензии «Форсайт. Бюджетирование» и «Форсайт. Управление инвестициями».

Для вендора «Форсайт» это может стать крупнейшим контрактом. В 2024 г. выручка этой компании составила 1,3 млрд руб.

Также «Рокит» закупает права пользования СУБД Postgres Pro и PostgresSQL, в том числе для 1С, и услуги по ее поддержке сроком на три года. Лицензия распространяется на неограниченное число ядер. СУБД должна поддерживать операционные системы Astra Linux Special Edition, а также «Альт Линукс», «Альт 8 СП», «Ред ОС», ОС «Роса «Хром», Cent OS, а также минимальный набор аппаратных платформ x86_64 и «Эльбрус-8С/4С».

В "Росатоме" отказались рассматривать аналогичные СУБД других российских разработчиков, кроме ООО «ППГ». Закупка аналогов не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия приобретаемого ПО с установленным в орагнизациях, пояснили в «Рокит» в ответ на заявку одного из вендоров, который предлагал решение за 200 млн руб.

«Росатом» через «Рокит» уже закупил 3 863 лицензии программного обеспечения «Компас-3D» и сопутствующих продуктов. «Компас-3D» — это отечественная система автоматизированного проектирования (САПР) для создания трехмерных моделей, чертежей и проектной документации, разраотанная компанией «Аскон». Также компания приобрела почти на 100 млн руб. установочные комплексы «Лаборатории Касперского».

Приобретения «Рокит»

«Рокит» не только закупает ПО, но и приобретает новые компании. Как писал CNews, в июле 2025 г. компания получила 50% ООО «Байтэрг», которое специализируется на производстве электроники, в том числе видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии.

«Байтэрг» разрабатывает и производит электронику, специализируется на комплексах мобильного и персонального видеонаблюдения, мобильных коммуникационных устройствах, системах видеонаблюдения и радиосвязи специального назначения. «Байтэрг» помимо планшетов, смартфонов и собственной ОС «ОКО». Сделку оценили в 2-5 млрд руб. Компания уже получает новые госконтракты на поставку устройств после слияния с «Росатомом».