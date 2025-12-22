CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Законодательство Телеком ИТ в банках ИТ в госсекторе Техника
|

В России создадут озеро данных о мошенниках

Правительство обсуждает создание в ГИС «Антифрод» общего озера данных о мошенниках, к формированию которого привлекут банки, платежных и сотовых операторов, участников цифровых экосистем.

Развитие ГИС «Антифрод»

В Правительстве России обсуждается расширение использования всеми участниками рынка ГИС «Антифрод». Новый проект предполагает создание в ней общего озера данных о мошенниках, выяснил «Коммерсант».

В случае реализации проекта организации (сотовые операторы, банки и т. д.) смогут оперативно обмениваться информацией о мошенниках между собой и с органами власти.

Идея заключается в том, что на платформе в режиме реального времени участники смогут обмениваться данными и предупреждать друг друга о выявленных схемах, пояснили в аппарате цифрового вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Объединение усилий работает эффективнее

В Правительстве считают, что локальные блокировки в корпоративных системах отдельных компаний могут оказаться недостаточными для победы над киберпреступностью. Помочь может только открытый обмен данными на общей платформе.

antifrod700.jpg
Unsplash - AltumCode
Оперативный обмен данными на общей платформе должен помочь бизнесу и государству в борьбе с мошенниками

Участники рынка также назвали самыми эффективными методами противодействия мошенникам обмен информацией и совместные сервисы банков и операторов, платформ онлайн-торговли.

«Например, если банк обнаружил мошеннический счет, а оператор связи — подозрительный номер, эта информация сразу станет доступна всем участникам системы. В результате можно одновременно блокировать подозрительные номера, сайты, приложения или банковские счета. Но важно выработать единые правила, стандарты и механизмы обмена данными. Нам нужно не бежать в разные стороны, а действовать согласованно, именно это даст реальный эффект», — пояснил представитель Григоренко.

К формированию общего озера данных о сомнительных субъектах и операциях будут привлечены банки, платежные и сотовые операторы, другие участники цифровых экосистем.

Меры по борьбе с мошенничеством

Законопроекте о противодействии телефонному мошенничеству из 30 мер принят Госдумой 25 марта 2025 г.

В августе 2025 г. CNews писал, что Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, который также предполагает усиленное взаимодействие банков и операторов через ГИС «Антифрод», чтобы скоординировать их действия. Этот законопроект в декабре 2025 г. должен быть рассмотрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности и после одобрения внесен в Госдуму.

Во втором пакете есть еще обязательная маркировка международных звонков, детские сим-карты, изменение порядка восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», ограничение количества банковских карт, переход на российские email для авторизации на сайтах в российском сегменте интернета, внесудебная блокировка сайтов и т. п.

Меры, которые вошли в первый пакет (самозапреты на кредиты и сим-карты, запрет звонков с подменных номеров и т. п.) дают результаты в виде снижения количества зарегистрированных цифровых преступлений на 8,5% за десять месяцев 2025 г. по сравнению с таким же периодом 2024 г.

В 2024 г. в России, по данным МВД, было зарегистрировано 380,3 тыс. киберпреступлений, квалифицированных по статьям 159, 159.3 и 159.6 Уголовного кодекса. Потерпевших насчитывалось 344,4 тыс., а материальный ущерб оценен в 188,7 млрд руб. Средняя сумма ущерба — около 550 тыс. руб. на человека.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

ИТ-«дочка» «Росатома» вскрыла гигантскую кубышку и пустила миллиарды на российское ПО

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Институт РАН оштрафовали миллионы за просрочку разработки технологий радиолокации, диагностики и производства чипов

Беспилотные авто заблокировали движение в Сан-Франциско. Они не смогли проехать перекрестки с неработающими светофорами при отключении электричества

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Российские платформы интеграции (ESB) 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Рынок СУБД 2025
ОБЗОР Wi-Fi для бизнеса 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Российские IBP-системы 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Российские DMP-платформы 2025