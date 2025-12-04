«Инфосистемы Джет» завершила первый этап цифровизации геологической службы Москвы

Компания «Инфосистемы Джет» создала автоматизированную систему «Геология 2.0» для ГБУ «Мосгоргеотрест». Решение стало ключевым этапом цифровой трансформации инженерно-геологических изысканий Москвы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инфосистемы Джет».

ГБУ «Мосгоргеотрест» — крупнейшая в России организация в области инженерных изысканий, официальная геологическая, геодезическая и картографическая служба столицы. В структуре предприятия — парк буровой техники, лаборатории и собственная производственная база. Ранее подразделения использовали разные ИТ-инструменты, включая устаревшие разработки, что затрудняло обмен данными и оперативное взаимодействие специалистов.

Целью проекта стало создание единой платформы, которая объединила результаты геологических, геодезических, кадастровых и экологических исследований. Система «Геология 2.0» обеспечивает «Мосгоргеотрест» консолидацию, консистентность и актуальность всех полученных данных.

В основе архитектуры решений — российская платформа контейнеризации «Штурвал», которая позволяет централизованно управлять вычислительными ресурсами и осуществлять мониторинг компонентов решения. А стандарты безопасной разработки от «Инфосистемы Джет» снизили риски, связанные с информационной безопасностью заказчика.

«Проект "Геология 2.0” — важный шаг в реализации стратегии цифровой трансформации "Мосгоргеотреста". Совместно с партнером — компанией “Инфосистемы Джет” — мы сформировали дорожную карту развития ИТ-среды и определили целевую архитектуру, которая обеспечит надежную основу для дальнейшего роста уровня цифровизации», — отметил Михаил Сорокин, первый заместитель управляющего ГБУ «Мосгоргеотрест».

«Разработка частей программного обеспечения велась разными командами, как специалистами заказчика, так нашими силами, — сказал Роман Рутта, руководитель группы цифровой трансформации «Инфосистемы Джет» . — С помощью выбранной нами гибкой современной архитектуры удалось бесшовно объединить модули, разработанные разными командами, в единое решение. Такой подход позволил сократить сроки разработки и диверсифицировать риски дефицита ресурсов на проекте».

На 2026–2027 гг. в рамках проекта запланированы: интеграция системы в ИТ-среду «Мосгоргеотреста», развитие подсистемы обработки лабораторных данных, автоматизация полевых и буровых работ, а также запуск новых сервисов ядра системы.