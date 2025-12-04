CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Инфосистемы Джет» завершила первый этап цифровизации геологической службы Москвы

Компания «Инфосистемы Джет» создала автоматизированную систему «Геология 2.0» для ГБУ «Мосгоргеотрест». Решение стало ключевым этапом цифровой трансформации инженерно-геологических изысканий Москвы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инфосистемы Джет».

ГБУ «Мосгоргеотрест» — крупнейшая в России организация в области инженерных изысканий, официальная геологическая, геодезическая и картографическая служба столицы. В структуре предприятия — парк буровой техники, лаборатории и собственная производственная база. Ранее подразделения использовали разные ИТ-инструменты, включая устаревшие разработки, что затрудняло обмен данными и оперативное взаимодействие специалистов.

Целью проекта стало создание единой платформы, которая объединила результаты геологических, геодезических, кадастровых и экологических исследований. Система «Геология 2.0» обеспечивает «Мосгоргеотрест» консолидацию, консистентность и актуальность всех полученных данных.

В основе архитектуры решений — российская платформа контейнеризации «Штурвал», которая позволяет централизованно управлять вычислительными ресурсами и осуществлять мониторинг компонентов решения. А стандарты безопасной разработки от «Инфосистемы Джет» снизили риски, связанные с информационной безопасностью заказчика.

«Проект "Геология 2.0” — важный шаг в реализации стратегии цифровой трансформации "Мосгоргеотреста". Совместно с партнером — компанией “Инфосистемы Джет” — мы сформировали дорожную карту развития ИТ-среды и определили целевую архитектуру, которая обеспечит надежную основу для дальнейшего роста уровня цифровизации», — отметил Михаил Сорокин, первый заместитель управляющего ГБУ «Мосгоргеотрест».

«Разработка частей программного обеспечения велась разными командами, как специалистами заказчика, так нашими силами, — сказал Роман Рутта, руководитель группы цифровой трансформации «Инфосистемы Джет» . — С помощью выбранной нами гибкой современной архитектуры удалось бесшовно объединить модули, разработанные разными командами, в единое решение. Такой подход позволил сократить сроки разработки и диверсифицировать риски дефицита ресурсов на проекте».

На 2026–2027 гг. в рамках проекта запланированы: интеграция системы в ИТ-среду «Мосгоргеотреста», развитие подсистемы обработки лабораторных данных, автоматизация полевых и буровых работ, а также запуск новых сервисов ядра системы.

