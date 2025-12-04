Глава департамента конкурентной политики Москвы объяснил, как резко снизить закупочные цены за счет цифровизации и ИИ

Глава департамента конкурентной политики Москвы Кирилл Пуртов оценил затраты на государственный «Портал поставщиков» в 10% от полученной за счет цифровизации и внедрения ИИ экономии. Для поставщиков работа на портале означает «нулевой» вход в работу с государством, а для заказчиков — снижение цен на котировочных сессиях на 14%.



«Портал поставщиков»: цифровизация и экономия

Работа гигантского московского «Портала поставщиков» с объемом закупок в 120 млрд руб. обходится властям всего в незначительный процент от суммы экономии, достигнутой за счет цифровизации закупок и внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил руководитель департамента правительства Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов на CNews FORUM 2025. В рамках мероприятия команда портала получила награду в номинации «Цифровизация закупок: портал года».

«Мы контрактуем порядка 60 млрд руб. ежегодно на "Портале поставщиков". Расходы на всю инфраструктуру составляют менее 10% от той экономии, которую мы получаем. 90% тех, кто работает на портале — это малый и средний бизнес. Ежедневно мы контрактуем от 1,5 тыс. до 2 тыс. сделок. Это колоссальный показатель по стране», — заявил Кирилл Пуртов.

Кирилл Пуртов рассказал о результатах работы "Портала поставщиков" на CNews FORUM

Основная форма взаимодействия с поставщиками — котировочные сессии. Это мини-аукционы, в рамках которых и участники, и поставщики конкурируют между собой только в цене. Договоры заключаются в электронной форме, акты выполненных работ и поставки формируются также электронном виде. Среднее число участников котировочных сессий — семь предпринимателей. Снижение котировочных цен — 14%, отметил Пуртов.

«Если взять объем закупок, который осуществляется на портале, в 2024 г. это 120 млрд руб., то такая экономия полностью позволяет оправдывать затраты на этот ресурс», — заявил Пуртов. Для сравнения, в 2021 г. объем закупок составлял всего 84 млрд руб.

Глава департамента не назвал сумму экономии. В его презентации к выступлению на CNews FORUM говорится, что, например, в I полугодии 2025 г. было проведено 2,5 тыс. только совсметных котировочных сессиий на 1,3 млрд руб., по которым была достигнута экономия в 0,5 млрд.

Что такое «Портал поставщиков»

По словам Пуртова, информатизация госсектора — это основной ключ к повышению прозводительности труда, сокращению затрат на госуправление и бюджетных расходов. Госзакупки — это яркий пример, когда можно создать отличное поле для конкуренции, которая будет обеспечивать экономию и повышать качество товаров.

«Портал поставщиков» развивается уже более 12 лет. Органы власти, городские заказчики могут приобретать товары стоимостью до 5 млн руб., или получать услуги стоимостью до 3 млн руб. В полностью электронной среде все действия осуществляются без применения бумажных технологий.

Один из инструментов портала — это чат-бот, который анализирует действия предпринимателей и подсказывает им следующие шаги. Одна из популярных его функций — организация участия в нескольких торгах по заданным параметрам. Уже через два месяца после запуска портал вышел на уровень торгов с помощью бота — 2 млрд рублей.



На портале зарегистрировано 385 тыс. поставщиков, по итогам 2025 г. ожидается, что их число достигнет 400 тыс.

Снижение цен на котировочных сессиях портала достигло 14% на фоне цифровизации и внедрения ИИ. Презентация Пуртова на CNews FORUM

На портале нет дополнительных условий для участия в торгах, не надо платить обеспечение, не надо заполнять сложные заявки, нет никаких ограничений для доступа. Все, что предприниматель должен уметь и знать — это как осуществить поставку товара. Также ему понадобятся компьютер и усиленная квалифицированная подпись.

Бесконтактная конкуренция

По словам Пуртова, в рамках работы на портале профессиональный поставщик или начинающий предприниматель могут бесшовно начать работать с государством. В процессе выполнения контракта стороны могут так никогда и не встретиться, говорит Пуртов. Такая форма взаимодействия позволяет добиваться отличных результатов в плане конкуренции.

Даже начинающий предприниматель может в режиме онлайн пройти полностью торговую процедуру, заключить контракт, подписать акт выполненных работ. Цифровизация исключает ошибки в будущем, неправильные транзакции, препятствует участию не в тех торгах.

«Сегодня мы работаем стабильно, полностью заместили все программное обеспечение, и уже не просто в режиме обкатки, а профессиональной эксплуатации продолжаем работать», — говорит Пуртов. На портале уже зарегистрированы 385 тыс. поставщиков из всех регионов страны, а также 60 тыс. заказчиков из 43 регионов.

Количество заказчиков "Портала поставщиков" в 2025 г. увеличится до 61 тыс. Презентация Пуртова на CNews FORUM

Глава департамента сравнил продвижение товаров в каталоге на государственном «Портале поставщиков» с тем, как это происходит на Ozon и Wildberries. Работа с государством строится не только по принципу того, на что есть заказ, но и по принципу «предложения».

«Нам удалось создать внутри сложный механизм. Портал — это комбинация закупочного и бюджетного законодательства, это контроль лимитов расходных обязательств, обязательная сертификация, интеграция с федеральными ресурсами, банковскими системами. Это возможность подбора товара по характеристикам, легкий способ включения товаров в каталог и витрину. Все это обеспечивает равноправный конкурентный доступ участников госзаказа к госзакупкам», — заявил Пуртов.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах.