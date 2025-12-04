Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов

Американский стартап по производству редкоземельных магнитов Vulcan Elements финансируемый венчурной фирмой 1789 Capital получил контракт на $620 млн от Министерства обороны США. Старший сын Президента США Дональд Трамп (младший) присоединился к 1789 Capital в качестве партнера еще в 2024 г. У экспертов в США возникли вопросы о конфликте интересов в этой сделке.

Контракт заключен

Компания по производству редкоземельных магнитов Vulcan Elements, финансируемая фирмой Дональда Трампа (младшего) (Donald Trump Junior), получила государственный контракт от Пентагона на $620 млн, пишет Financial Times. В США это вызвало новую волну критики о потенциальном конфликте интересов.

Пентагон в декабре 2025 г. согласовал выделение $620 млн малоизвестному стартапу из Северной Каролины Vulcan Elements, который привлек около 30 работников и специализируется на производстве редкоземельных магнитов.

Vulcan Elements — портфельная компания фонда 1789 Capital, который основали сторонники Дональда Трампа (Donald Trump), а в 2024 г. к нему присоединился Дональд Трамп (младший), старший сын 45 Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Сделка является частью пакета финансирования на $1,4 млрд, который включает более $550 млн частных инвестиций и федеральных стимулов. Это крупнейший кредит в истории Управления стратегического капитала Пентагона (OSC).

По информации Financial Times, по меньшей мере четыре компании из портфеля этого фонда уже получили государственные контракты на более чем $735 млн в течение 2025 г. Прочие — получали регуляторные стимулы. Среди инвестиций 1789 Capital — SpaceX, Anduril, Firehawk Aerospace, PsiQuantum, Cerebras Systems и производитель дронов Unusual Machines, которые тоже получали крупные контракты от правительства США в 2024-2025 г.

Эксперты по этике заявляют, что ситуация вызывает вопрос о возможном конфликте интересов, поскольку президентам следует избегать даже намека на использование должности для финансовой выгоды семьи.

Прозрачный бизнес

В то же время представители Пентагона, Vulcan и самого Дональда Трампа (младшего) отмечают, что он не участвовал в переговорах о кредите.

Генеральный директор Vulcan Elements Джон Маслин (John Maslin) заявил, что финансирование позволит укрепить американскую цепь поставок магнитов, которые используются в военной технике — от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до атомных субмарин.

Компания Vulcan Elements в декабре 2025 г. планирует увеличить штат до 50 человек до конца года и настаивает, что соглашение стало результатом меритократического процесса, а не политической поддержки.

Биография Трампа (младшего)

Дональд Трамп (младший) – старший сын 45 Президента Соединенных Штатов. Наследник многомиллионного состояния является успешным предпринимателем и автором литературных произведений. Он участвует в политической жизни общества и вместе с родными сестрой и братом руководит компанией отца.

Трамп-младший родился 31 декабря 1977 г. в Манхэттене, штат Нью-Йорк, в семье Иваны Трамп (Ivana Trump) и Дональда Трампа. В детстве Трамп-младший нашел образец для подражания в своем дедушке по материнской линии Милоше Зелничеке (Milos Zelniczek), у которого был дом недалеко от Праги, где Трамп проводил свои летние каникулы, увлекаясь рыбалкой, охотой и изучением чешского языка.

Дональд Трамп-младший получил образование в школе Бакли и школе Хилл, подготовительной школе-интернате колледжа в Поттстауне, а затем в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета, которую он окончил в 2000 г. со степенью бакалавра экономики.

После окончания университета в 2000 г. Трамп-младший переехал в Аспен, где он охотился, рыбачил, катался на лыжах и работал барменом в течение года, прежде чем вернуться, чтобы присоединиться к The Trump Organization в Нью-Йорке, которая контролирует недвижимость, отели, гольф-клубы и прочие объекты бизнеса, но кроме казино.

В 2023 г. Трамп-младший подписал эксклюзивный контракт на размещение своего подкаста Triggered на цифровой ИТ-платформе Rumble. По оценке Axios, стоимость сделки составила более $1 млн.

В 2024 г. Дональд Трамп-младший стал официальным сторонником Birch Gold Group, конвертирующей традиционные инвестиции в пенсионных счетах в золото.

В 2025 г. Трамп-младший работает вместе со своей сестрой Иванкой Трамп (Ivana Trump), а также братом Эриком Трампом (Eric Trump) в должности исполнительного вице-президента в компании Дональда Трампа — The Trump Organization.

Семейные дела

Фонд 1789 Capital, активы под управлением которого превысили $1 млрд после победы Дональда Трампа на выборах, активно инвестирует в компании, которые работают в сферах, регулируемых федеральными ведомствами нынешней администрации.

Кроме того, по информации Financial Times, с начала 2025 г. семья Трампа получила более $1 млрд доходов от криптовалютных проектов, которые выиграли от либерализации рынка цифровых активов в Соединенных Штатах. На этом фоне новые крупные государственные сделки с компаниями, связанными с 1789 Capital, усиливают общественные дискуссии относительно прозрачности решений правительства и влияния семьи президента на бизнес.