Сеченовский Университет представил первую в России цифровую платформу биофабрикации

Сеченовский Университет запустил первую в России цифровую платформу биофабрикации — интеллектуальную систему для прогнозирования жизнеспособности клеточных структур при 3D-биопечати. Платформа создана Центром разработки информационных систем и цифровых сервисов под руководством Намига Шахбала оглы Самедова и уже активно используется в научных и образовательных проектах университета. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Платформа позволяет ученым и студентам моделировать условия жизнеспособности клеток еще до начала лабораторных экспериментов: прогнозировать зоны гипоксии у будущих тканей, подбирать оптимальный состав биочернил и режимы печати. Это резко сокращает количество неудачных попыток, экономит дорогостоящие материалы и ускоряет переход от идеи к клиническому применению.

«Наша платформа — это полноценный инструмент управления рисками, — сказал Намиг Самедов. — Мы объединили многолетний опыт лабораторных исследований с двумя уникальными расчетными моделями, которые позволяют визуализировать и предсказывать поведение клеток в трехмерном пространстве. В 2025 году мы получили патент на базу данных, лежащую в основе системы».

Платформа уже интегрирована в работу исследовательских групп университета, занимающихся созданием биопечатных тканей — от хрящей и кожи до сложных структур, таких как участки печени и уретры. В образовательной сфере платформа используется при обучении студентов цифровой биофабрикации в рамках совместных кампусов в сетевых программах университета. В области регенеративной медицины она помогает планировать печать персонализированных имплантатов, снижая риски отторжения и неудач. Стартапам и биотехнологическим компаниям она потенциально может быть полезна как аналитический инструмент для разработки новых биоматериалов и биочернил. В фармацевтике платформа позволяет моделировать и затем создавать ткани для тестирования новых лекарственных препаратов с учетом индивидуальных особенностей пациентов.

«Платформа — это цифровой двойник всего процесса биофабрикации, — отметила руководитель дизайн-центра «Биофабрика» Полина Бикмулина. — Она позволяет перейти от эмпирических методов к предсказуемым и контролируемым технологиям, что открывает путь к масштабному внедрению биопечати в практическое здравоохранение».

Создание цифровой платформы биофабрикации подчеркивает комплексный подход Сеченовского Университета к разработке технологий регенеративной медицины. Она позволяет объединить экспериментальные биотехнологии и математическое моделирование, формируя основу для перехода от лабораторных исследований к воспроизводимым и клинически значимым решениям.

