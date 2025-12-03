Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в мессенджере Мах

Пользоваться госсервисами стало удобнее: уведомления о записях на прием к врачу, статусах заявлений и штрафах собраны в одном месте – чат-боте «Госуслуги» в Мах. Штрафы можно сразу оплатить, не покидая мессенджер – уведомления об оплате также появятся в чат-боте. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для того, чтобы получать важные оповещения в национальном мессенджере, необходимо, чтобы аккаунты в Мах и на «Госуслугах» были привязаны к одному и тому же номеру. Список уведомлений, которые будут приходить в Мах, можно настроить в своем аккаунте «Госуслуг».

В августе Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ» — организации получили возможность отправлять клиентам договоры на подписание в чат-бот мессенджера. В октябре функциональность сервиса была расширена — пользователям Мах стало доступно самостоятельное подписание документов в чат-боте «Госключ». Для подписания достаточно отправить файл в чат, выбрать тип электронной подписи и подтвердить операцию.