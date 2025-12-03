CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

На портале госуслуг Подмосковья появится единый платежный сервис от «МТС Банка»

«МТС Банка» и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области начали совместную работу по реализации единого платежного сервиса на Региональном портале «Госуслуги» Московской области. Теперь жители Подмосковья смогут в одном месте посмотреть все свои начисления и дистанционно оплатить их всего в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

«МТС Банк» интегрирует платежный сервис в официальный Региональный портал «Госуслуги» Московской области, благодаря чему пользователи портала получат возможность быстро и безопасно оплачивать государственные и муниципальные услуги, жилищно-коммунальные и образовательные услуги, штрафы ГИБДД, культурно-досуговые и спортивные секции, пополнять транспортные карты, а также совершать другие платежи картами любого российского банка, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

Всего несколько кликов в личном кабинете на портале «Госуслуги» Московской области – и услуги оплачены! Нужно лишь сохранить данные карты, чтобы в будущем платить еще быстрее. А функция «пакетной оплаты» позволит собрать несколько квитанций в одну и закрыть их все единым платежом.

«МТС Банк» стал победителем конкурса Мингосуправления Московской области по отбору кредитных организаций для реализации сервиса приема платежей в Государственной информационной системе учета начислений и платежей Московской области (ГИС УНП).

«МТС Банк» также является основным оператором платежных сервисов официального сайта Мэра и Правительства Москвы mos.ru и мобильного приложения «Госуслуги Москвы», а также ряда региональных порталов «Госуслуг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Будущее современных российских литографов в опасности: Минпромторг отменил критически важные работы

В России перестала открываться игра Roblox

АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

Власти обязали крупные ИТ-компании поддерживать высшее образование

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР СЭД/ECM-платформы для крупных предприятий 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР EdTech: Цифровизация образования
ОБЗОР Рынок HR Tech 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Российские RPA-платформы 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Онлайн-доски 2025