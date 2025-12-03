На портале госуслуг Подмосковья появится единый платежный сервис от «МТС Банка»

«МТС Банка» и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области начали совместную работу по реализации единого платежного сервиса на Региональном портале «Госуслуги» Московской области. Теперь жители Подмосковья смогут в одном месте посмотреть все свои начисления и дистанционно оплатить их всего в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

«МТС Банк» интегрирует платежный сервис в официальный Региональный портал «Госуслуги» Московской области, благодаря чему пользователи портала получат возможность быстро и безопасно оплачивать государственные и муниципальные услуги, жилищно-коммунальные и образовательные услуги, штрафы ГИБДД, культурно-досуговые и спортивные секции, пополнять транспортные карты, а также совершать другие платежи картами любого российского банка, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

Всего несколько кликов в личном кабинете на портале «Госуслуги» Московской области – и услуги оплачены! Нужно лишь сохранить данные карты, чтобы в будущем платить еще быстрее. А функция «пакетной оплаты» позволит собрать несколько квитанций в одну и закрыть их все единым платежом.

«МТС Банк» стал победителем конкурса Мингосуправления Московской области по отбору кредитных организаций для реализации сервиса приема платежей в Государственной информационной системе учета начислений и платежей Московской области (ГИС УНП).

«МТС Банк» также является основным оператором платежных сервисов официального сайта Мэра и Правительства Москвы mos.ru и мобильного приложения «Госуслуги Москвы», а также ряда региональных порталов «Госуслуг».