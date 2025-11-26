CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Теперь вернуть госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в Подмосковье можно онлайн

На региональном портале госуслуг запустили новый сервис, благодаря которому подмосковные предприниматели могут оформить возврат госпошлины за лицензию на розничную продажу алкоголя. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Перевод сервиса в электронный формат сделал процесс возврата госпошлины еще доступнее и быстрее. Теперь заявителям больше не придется лично собирать и подавать документы в ведомство. Все можно сделать онлайн – достаточно заполнить удобную электронную форму», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис «Возврат госпошлины за услугу “Выдача лицензий на розничную продажу алкоголя”» доступен в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Лицензирование и разрешения». Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины установлены статьей 333.40 Налогового кодекса России.

Воспользоваться сервисом могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые либо не обращались ранее за данной услугой, либо переплатили госпошлину сверх необходимой суммы.

Для подачи заявки на региональном портале нужно будет авторизоваться через ЕСИА. Результат – решение и платежное поручение – поступит в личный кабинет заявителя.

