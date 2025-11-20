«Госуслуги» готовятся к переходу от модели «получение по заявлению» к «предоставление по событию»

Интегратор и разработчик ИТ-сервисов для государства и бизнеса Notamedia.Integrator фиксирует значительный рост интереса госорганов к разработке государственных услуг по формату «предоставление по событию» вместо «получение по заявлению». Этот формат предполагает, что госуслуги оказываются автоматически в момент наступления жизненной ситуации, без необходимости поиска нужной услуги, подачи заявления и ожидания. Об этом CNews сообщили представители Notamedia.Integrator.

Государство, обладая всеми необходимыми данными, самостоятельно инициирует оказание услуги в тот момент, когда она более всего нужна.

В такой модели при оформлении рождения ребенка автоматически оформляются, к примеру, гражданство и постановка в очередь в детский сад. Пенсия назначается при достижении возраста, а гражданам предпенсионного возраста заранее предлагаются льготы. Налоговые вычеты и субсидии на ЖКУ предоставляются автоматически при изменении статуса. Система сможет сама подать документы на продление водительского удостоверения, а при переезде автоматически происходит снятие с учета при регистрации по новому адресу.

Еще одним примером может стать передача данных во все заинтересованные системы при регистрации смерти. В этом случае система автоматически прекращает выплату пенсии, снимает с налогового учета и аннулирует паспорт. Такая модель поможет избежать манипуляций с данными умерших граждан.

Главное преимущество этой модели для государства заключается не только в многократном повышении удовлетворенности граждан, но и в значительной экономической эффективности. Несмотря на первоначальные инвестиции в инфраструктуру, автоматизация процессов позволяет добиться сокращения операционных расходов на 10-15% за счет снижения нагрузки на персонал, минимизации бумажного документооборота и содержания центров приема заявлений, а также сокращения количества ошибок, связанных с человеческим фактором.

Ключевым технологическим фундаментом служит эволюция инфраструктуры электронного правительства. Существующая экосистема основана на системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая переходит на версию 4.0, использующую REST API вместо SOAP для повышения скорости, гибкости и возможности пакетной обработки. Следующий этап – Национальная система управления данными (НСУД), управляющая государственными данными как единым активом с едиными стандартами описания, качества и безопасности. НСУД реализует принцип “однократного сбора данных”, позволяя ведомствам получать актуальные записи не по отдельным запросам, а пакетом по определенным условиям из систем-источников в реальном времени, что исключает дублирование. Интеграция НСУД с СМЭВ позволяет системам отслеживать события в реестрах смежных ведомств и автоматически запускать процессы оказания услуг.

Жизненный цикл проактивной услуги начинается с регистрации события в ведомстве-источнике. Через СМЭВ или подписки в НСУД информация поступает в ведомство-исполнитель, которое инициирует услугу, при необходимости запрашивая дополнительные данные. Критически важным узлом являются портал «Госуслуги» и Единая система электронной почты (ГЭПС) – это универсальные каналы для информирования гражданина. Услуга не навязывается: гражданин получает уведомление, может дать согласие на обработку данных, заполнить информацию и в несколько кликов подтвердить получение сервиса. Надежность системы обеспечивается гарантированной доставкой сообщений через СМЭВ, дублированием узлов и регламентированными правилами повторных запросов.

Модель «предоставление по событию» трансформирует и роль госслужащего: рутинные операции сокращаются, уступая место аналитике, контролю автоматизированных систем и обучению граждан. Таким образом, цифровая трансформация переводит экспертность на стратегический уровень.

Информационная безопасность при автоматизированном обмене данными обеспечена существующей инфраструктурой. Все взаимодействия между системами используют сертифицированные средства криптографической защиты и квалифицированную электронную подпись (КСЭП), что гарантирует юридическую значимость и исключает несанкционированный доступ. Проактивная модель функционирует в рамках созданной безопасной экосистемы с едиными стандартами защиты.

«Госуслуги будущего это услуги, которые вы получаете, не заполняя ни одной формы. Переход к модели “предоставление по событию” – это логическое завершение цифровой трансформации государства, которое стало возможным благодаря зрелости технологической инфраструктуры. Это позволяет не только радикально повысить удобство для граждан, но и добиться значительной экономической эффективности, оптимизируя ресурсы и снижая операционные издержки. Особенно важно, что “предоставление по событию” высвобождает госслужащих от рутины, позволяя им сосредоточиться на экспертной и аналитической работе, на помощи тем, кто действительно нуждается в персональном подходе», – сказал директор дивизиона в Notamedia.Integrator Алексей Пухов.