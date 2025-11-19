CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российская промышленность почти догнала госсектор по числу успешных кибератак. Названа главная уязвимость

Хакеры активнее стали интересоваться российским промышленными предприятиями. Эта отрасль уже почти догнала лидера по востребованности у злоумышленников — госсектор. Главная причина уязвимости — зарубежный софт, который почти не обновляется с 2022 г.

Интерес хакеров к промышленным объектам усилился

В 2025 г. в России промышленность стала первой после госсектора отраслью по числу совершенных на нее успешных кибератак. Ее доля составила 17% и почти сравнялась с долей государственных компаний, по последним оценкам Positive Technologies, пишет «Коммерсант».

Атаки на промышленные предприятия чаще всего совершались организованными группировками с целью кибершпионажа. Утечка данных происходила в 61% случаев. Самую высокую цену в даркнете хакеры запросили за инженерную информацию крупной промышленной компании — $300 тыс. Однако более 50% объявлений связаны с бесплатной раздачей украденных данных, отметили исследователи.

На третьем месте по востребованности у злоумышленников — финансовые организации (11% успешных атак), на четвертом — ИT-компании (9%), на пятом — телеком-бизнес (7%). На торговлю и транспорт пришлось по 6%.

Слабое место

Уязвимость ПО, в том числе зарубежного, для атак на промышленность используется почти в трети случаев (27%). Крупные компании продолжают работать на зарубежном софте, который практически не обновляется с 2022 г. и не получает исправлений новых уязвимостей.

soft700.jpg
freepik
Перевод крупного промышленного предприятия на российский софт стоит денег и занимает много времени

Кроме того, установка пиратских версий — это риск использования ПО со скрытыми возможностями, программными закладками, что может привести к утечкам данных, отметил руководитель развития бизнеса по защите данных в Positive Technologies Виктор Рыжков.

«Многие заказчики уже перешли на российское ПО, хотя все же немало компаний продолжает оставаться в серой зоне, пользуясь пиратскими продуктами», — сказали изданию представители разработчика инженерного ПО «Нанософт». По их данным, в 2024 г. доля пиратства на рынке инженерного софта достигала 70%.

Переход на российские решения, кроме того что стоит денег, может занять продолжительное время, могут возникнуть проблемы совместимости.

«Если используется "бесплатный" пиратский софт, затраты меньше. Но это высокие риски для предприятия. И если подобное происходит, то, скорее всего, над сферой кибербезопасности на предприятии еще нет достаточного контроля», — полагает директор департамента управления продуктом «Нанософт» Сергей Сыч.

Усиление контроля со стороны государства

В России с 1 января 2025 г. вступил в силу полный запрет на использование иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которой относятся в том числе объекты промышленности, финансов, телекома, здравоохранения, транспорта и др.

В 2026 г. ожидается принятие ряда нормативных актов, требующих выполнения ИТ-подрядчиками требований, предъявляемых к владельцам значимых объектов (ЗО) КИИ, как заявила начальник управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Елена Торбенко. Ее слова привел «Интерфакс» в ноябре 2025 г.

По словам Торбенко, к типовым нарушениям относится отсутствие контроля за действиями подрядчиков, имеющих доступ к ИT-инфраструктуре ЗО КИИ. Она отметила также, что владельцы ЗО КИИ не занимаются вопросами поиска и устранения уязвимостей в ПО, не обновляют антивирусные базы и не выполняют парольные политики.

В ближайшее время наиболее опасными для промышленности останутся целевые атаки, направленные на уничтожение целостности инфраструктуры, которые возможны из-за использования зарубежного ПО, которое не получает обновления безопасности и имеет ограничения с точки зрения технической поддержки производителя, прогнозирует руководитель отдела защиты АСУ ТП и КИИ «Инфосистемы Джет» Антон Елизаров.

Анна Любавина

