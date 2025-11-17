Огромный ЦОД в индустриальном центре России превращается в долгострой

Пока клиенты выстраиваются в очереди, чтобы арендовать дефицитные стойки в российских ЦОДах, компания «Кей Поинт» снова переносит сроки ввода дата-центра мирового уровня в Екатеринбурге. ЦОД мощность 11 МВт планировалось запустить еще в 2023 г., за это время проект успел переформатироваться, привлечь кредит на миллиарды на пике ключевой ставке и попасть в госплан, созданный для выполнения указа Владимира Путина. Именно последнее обстоятельство, считают эксперты, позволит завершить стройку.

ЦОД-долгострой

Как стало известно CNews, ввод первой очереди коммерческого дата-центра (ЦОД) «Кей Поинт» (Key Point) в индустриальном парке Craft под Екатеринбургом снова переносится. В феврале 2025 г. планировалось, что первая очередь дата-центра, который впервые обещали ввести в 2023 г., заработает до конца 2025 г., теперь компания обозначила новый срок — I квартал 2026 г.

ЦОД относится к числу крупных — проектная мощность 11 МВт, а емкость — 880 ИТ-стоек с возможностью размещения высоконагруженных стоек. Уровень отказоустойчивости подтвержден как почти максимальный — Tier III.

"Кей Поинт" Так будет выглядеть ЦОД после ввода в эксплуатацию

Сроки ввода екатеринбургского ЦОДа переносились многократно. Первые упоминания о планах построить дата-центр в окрестностях Екатеринбурга относятся к концу 2022 г. Тогда компания объявляла о планах возвести новый ЦОД на 300 стоек мощностью 3,6 МВт в конце 2023 г., писал «Коммерсант». В презентации под названием «Ждать нельзя строить» она сообщала, что дата-центр будет операторо-независимым, в нем разместятся размещаться операторы связи и их клиенты. В ней также указывалось, что группа Key Point застроит все регионы России дата-центрами: возведет 35 ЦОДов в течение ближайших 6-7 лет (по состоянию на июнь 2022 г.) во всех федеральных округах России.

Снова о сроительстве ЦОД в Екатеринбурге заговорили в ноябре 2023 г. Издание Ura.ru опубликовало снимки с закладки первого камня, на котором оставили автографы участники церемонии. Издание утверждало, что ЦОД будет запущен уже в октябре 2024 г. Он будет «современным, большим и красивым — в стиле уральского конструктивизма», — добавлял сооснователь группы компаний «Кей Поинт» Евгений Вирцер, которого цитировало издание e1.ru. На тот момент проект уже был представлен как более крупный — увеличился до 880 стоек.

В октябре 2024 г. компания опубликовала на своем сайте фото с котлованом и фундаментом, заверив, что строительство ЦОД в Екатеринбурге продолжается. Тогда уже ожидали, что дата-центр введут во II квартале 2025 г.

В феврале 2025 г. CNews писал, что ВТБ выделил «Кей Поинт» 3,2 млрд руб. на строительство нового ЦОДа. На каких условиях банк профинансировал проект — не уточнялось. На тот момент ключевая ставка Банка России достигла своего пика — 21% годовых. Доля «Кей Поинт» в ЦОДе ушла в залог ВТБ. Тогда же были озвучены новые сроки — ввод первой очереди планировался до конца 2025 г., а завершение строительства — к маю 2026 г. Теперь на сайте компании появились новые вводные — первая очередь откроется уже в I квартале 2026 г.

«Указанный проект реализуется в соответствии с планами компании, за счет собственных и привлеченных средств», — прокомментировали CNews информацию о переносе ввода в компании «Кей Поинт». Когда планируется ввести вторую очередь ЦОДа в компании не уточнили. В ноябре 2025 г. «Кей Поинт» завершила процесс одобрения проектной документации для ЦОДа в независимой экспертизе, свидетельствуют данные базы ГИС ЕГРЗ (реестр проектных заключений). Проект уже получал одобрение в 2024 г., но тогда в качестве подрядчика выступала международная компания Astron. В последнем заключении проектировщик российский — «Северсталь — Стальные решения».

В настоящее время в составе «Кей Поинт» уже работают два ЦОДа — в Новосибирске (3,6 МВт) и Владивостоке (11 Мвт). Также компания реализует проект ЦОДа в Дагестане.

Основатель группы Key Point Евгений Вирцер в конце 2024 г. рассказывал CNews, что сроки реализации многих текущих проектов под угрозой ввиду повышения ключевой ставки, что негативно сказалось на доступности привлечения проектного финансирования. При этом сама группа Key Point прекращать строительство не собиралась, уверял собеседник CNews, и к концу 2026 г. компания планировала построить сеть дата-центров в регионах и войти в топ-5 коммерческих ЦОД-провайдеров.

«В 2025 г. Key Point планирует ввести в строй первую очередь нового дата-центра в Екатеринбурге на 440 стоек, а после запуска второй очереди в 2026 г. совокупная емкость здесь также достигнет 880 стойко-мест. Сейчас мы также приступили к строительству нового объекта в Санкт-Петербурге, здесь запуск планируется осуществить в три очереди, первая фаза на 330 стоек должна быть введена к эксплуатацию в конце 2025 г., а в 2026 г. последуют еще две очереди общим объемом 1300 стойко-мест. Из чуть более долгосрочных планов — запуск новых площадок в Махачкале и Ростове-на-Дону течение 2026 г.», — заверял тогда Вирцер.

Проекты в Ростове и Санкт-Петербурге. Снова переносы

Но не все прогнозы Вирцера сбылись. Эксплуатация ЦОДа в Санкт-Петербурге, который должен стать самым большим в СЗФО, также ожидается позже озвученных планов. 12 ноября 2025 г. компани объявила о начале стройки и сдаче в эксплуатацию первой очереди общей мощностью 5 МВт и емкостью 330 ИТ-стоек только в I квартале 2027 г.

Вторая и третья очереди ЦОД, рассчитанные на 1296 стоек общей мощностью 15 МВт, будут введены в эксплуатацию в III квартале 2027 г. и II квартале 2028 г. Первая очередь будет сертифицирована по уровню надежности Tier III согласно классификации Uptime Institute, остальные — по уровню Tier IV — максимальному уровню отказоустойчивости по классификации Uptime Institute.

Ввод ЦОДа в Ростове-на-Дону, по мощности аналогичному екатеринбургскому, который на 90% будет создан на базе российского оборудования, ожидается в конце 2026 г. В июле 2024 г. «Кей Поинт» подписала соглашение с правительством Ростовской области о возведении объекта до конца 2025 г. Пока ЦОД на стадии проектирования, говорится на сайте компании. О переносе проекта, стоимостью 4 млрд руб., «Коммерсант» писал в конце 2024 г.

ООО «Кей Поинт» на 100% принадлежит Евгению Вирцеру, в прошлом возглавлявшему «Ланит-Норд». Его партнер Александр Мартынюк, в прошлом работавший в «Ростелекоме», в мае 2024 г. передал свои 50% в пользу Вирцера. Вирцер также владеет 85% в ООО «Кей поинт групп», еще по 7,5% в проекте у ООО «Свободные технологии» и Павла Шпаковского. Мартынюк также покинул компанию в марте 2024 г., передав Вирцеру свои 50%. CNews упоминал Мартынюка в 2014 г. как бывшего директора проекта Единого распределенного ЦОД «Ростелекома». В настоящее время Мартынюк владеет компанией «Ди си квадрат».

Почему срываются сроки

Перенос сроков ввода ЦОДов в России, фиксируется на фоне растущего спроса на их услуги. Как писал CNews, в России наметился критический дефицит свободных мест в дата-центрах. Цены при этом стремительно растут – аренда места в стойке в Москве обходится в более 150 тыс. руб. Показатель заполненности стоек в Москве сохраняется на уровне 99%. На этом фоне клиентами были бы востребованы дата-центры в регионах, но там тоже проблемы.

Как пояснял CNews гендиректор нейро-артели «Полезные цифры» Андрей Вишняков, клиенты вынуждены ждать годами своей очереди в ЦОДы. «На рынке коммерческих ЦОД в крупных городах России сохраняется дефицит стойко-мест, а клиенты вынуждены бронировать их за год-два вперед», — рассказывал эксперт.

По данным аналитической компании IKS Consulting, в 2025 г. большинство запусков строящихся и проектируемых ЦОДов отнесено на более длительный срок — на 2026-2027 гг., причина этого — проблемы с финансирование.

«Цикл возврата инвестиций в проектах, связанных со строительством ЦОДов, составляет до 10 лет, при этом требуются довольно большие объемы денег для строительства и закупки оборудования инженерных систем ЦОДов. Однако после февраля 2022 г. поток иностранных инвестиций в Россию сократился, и инициаторам строительства приходится опираться только на ресурсы внутри страны», — говорится в аналитической записке компании. Но с 2023 г. на фоне роста ключевой ставки и подорожания кредитов строители ЦОДов столкнулись с недоступность и российских денег. И даже снижение ключевой ставки до 16,5% не решило проблемы.

Сдвиг сроков делает проекты еще более сложными в реализации. Как заявил CNews заместитель генерального директора майнингового дата-центра Mining-Space Эдуард Муравьев, перенос сроков для проекта, который реализуется за счет банковского кредита, неизбежно приведет к увеличению его общей стоимости. Кроме того, он критичен для клиентов, которые планировали миграцию.

«Для финансовой устойчивости проекта, особенно если речь идет о классическом центре обработки данных, перенос сроков ввода в эксплуатацию может быть критичен, особенно при запланированных мероприятиях по миграции ИТ-мощностей клиентов ЦОД», — считает Эдуард Муравьев.

По его словам, если загрузка ЦОДа была запланирована на конкретную дату, а ввод в эксплуатацию задерживается, то собственники могут столкнуться с необходимостью выплаты довольно больших неустоек, заключил Муравьев.

ЦОД-долгострой внесли в правительственный план

Новое дыхание проектам ЦОДов может дать поддержка государства, считают эксперты. Проекты «Кей Поинт» были внесен в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры (КПРТ) на период до 2036 г., необходимой для реализации национальных целей развития. Его одобрил в августе 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин.

В план вошли три ЦОДа «Кей Поинт» — в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все проекты планируется завершить в 2026 г. В качестве ответственных исполнителей указана ООО «Кей Поинт Групп» и Минцифры. Национальная цель строительства — цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Согласно распоряжению Мишустина, региональным властям рекомендовано включить эти проекты в региональные планы развития. Кроме того, финансовое обеспечение мероприятий комплексного плана может быть осуществлено за счет федерального и региональных бюджетов, «предусмотренных на указанные цели в соответствующем финансовом году и плановом периоде, а также за счет средств внебюджетных источников.

Пока не известно, получат ли ЦОД «Кей Поинт» финансовую поддержку. Как пояснили CNews в Минцифры России, КПРТ в первую очередь нужен для формирования полной картины в части развития указанных элементов инфраструктуры в региональном разрезе. Пока сдвиг сроков — возможный вариант развития событий.

«План содержит информацию как о мероприятиях реализуемых в рамках нацпроектов и госпрограмм с привлечением госфинансирования, так и инициативы частных компаний, оказывающих влияние на достижение в том числе целей майского указа президента Владимира Путина №309 ("О национальных целях развития России"). КПРТ, как любой план, может быть изменен или скорректирован в том числе с учетом имеющихся фактических отклонений», — пояснили CNews в Минцифры России.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что благодаря внесению в правительственные план проект получает официальный статус инфраструктурного объекта федерального уровня. Теперь его сложнее «похоронить», если что-то пойдет не так. Например, банкам придется идти на встречу и договариваться о более приемлимых условиях.

«Любое существенное изменение сроков и параметров должно проходить через согласование, но одновременно и дает аргумент перед банком и регионами, что объект стратегический. Такие проекты обычно получают приоритет по подключению к электросетям, к магистральной связи, по земле и градостроительным решениям. Для ЦОДа это критично, потому что именно мощность по электроэнергии и магистральный канал часто являются узким местом», — предположил эксперт.

По его словам, сам план не означает автоматическую субсидию, но включает проект в «коридор» мер поддержки.

«Цель в плане сформулирована как цифровая трансформация госуправления и социальной сферы. Значит, ЦОД изначально рассматривается как возможная площадка для размещения государственных и муниципальных информационных систем, медицины, образования, МФЦ и так далее. Это повышает вероятность появления якорных клиентов из госсектора при запуске», — добавил Чернов.

Также в план включены ЦОДы АО «Центр хранения данных», это «Санкт-Петербург-2», «Удомля-3», АО «Атомдата-Центр» — «Кселент-2», АО «АтомдатаИннополис» — «Иннополис-2» и АО «Селектел» — ДЦ «Юрловский». Но сроки реализации у «Кей Поинт», согласно плану, самые сжатые. Остальные компании зафикисровали реализацию проектов в 2029-2031 гг.