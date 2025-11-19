CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС поможет Пермскому краю развивать туризм с помощью больших данных

ПАО «МТС», цифровая экосистема, предоставила геоаналитическую платформу «МТС Геоэффект» для развития туристической индустрии Пермского края. Используя обезличенные большие данные, Министерство по туризму Пермского края и региональный Центр развития туризма могут анализировать потоки гостей, видеть цифровой портрет туриста и планировать развитие туристической инфраструктуры в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа «МТС Геоэффект» предоставляет обезличенные сведения о цифровом поведении туристов, а также анализирует данные по множеству параметров. Например, изучает потоки гостей, точно определяет, из каких городов и стран они приезжают, как долго и в какое время года остаются в регионе, а также строит их детальный демографический портрет. Это позволяет не просто констатировать факт посещения, а прогнозировать турпоток, создавать персонализированные рекламные предложения для целевых аудиторий из других регионов и эффективно распределять ресурсы на развитие самых востребованных направлений.

Для уже существующих туристических локаций или мероприятий платформа также помогает провести диагностику. Так, например, в этом году анализ посетителей горнолыжных курортов Прикамья выявил, что самым популярным курортом стала «Губаха», с преобладанием мужской аудитории 35-44 лет. Чаще всего сюда приезжали жители Свердловской области (более 16% от всех гостей), а среди зарубежных гостей на первом месте – граждане Китая. А анализ туристического потока на Дягилевский фестиваль прошлого года показал, что мероприятие привлекло в Пермь гостей из Новосибирской области (более 18% посетителей), Китая, Казахстана и Таджикистана, при этом 63% аудитории составили мужчины в возрасте 35-44 лет.

«Цифровизация уже давно повсюду, и сфера туризма здесь далеко не исключение. Сегодня мы наблюдаем новый этап в развитии индустрии гостеприимства Пермского края, основанный на данных и цифровой аналитике. Мы можем «проследить», откуда турист начал путь, какие достопримечательности посетил, сколько времени провёл у каждого объекта и где сделал остановку. Также мы можем провести анализ насыщенности территории конкурирующими предложениями, что поможет найти незанятые ниши и точки роста для развития уникального туристического продукта Пермского края», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«Туристический поток в Пермский край существенно вырос за последние пять лет и достиг 1,5 миллионов человек. На это влияет большое количество факторов: новые глэмпинги при федеральной поддержке, масса промышленных предприятий, что открыли двери туристам, подъем национальной и гастрономической культуры благодаря 100-летию Коми-Пермяцкого округа, яркая и узнаваемая по всей стране событийная линейка – «Город встреч», Дягилевский фестиваль, «Небесная ярмарка», «Тайны горы Крестовой». А с помощью цифровых инструментов мы переходим от общих оценок к точному планированию: развиваем инфраструктуру там, где она востребована, продвигаем регион в нужных аудиториях и создаём продукты под реальные предпочтения гостей. Это позволяет эффективно использовать ресурсы, находить новые ниши, привлекать поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и делать Пермский край конкурентным направлением на туристической карте страны», — сказал и.о. министра по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.

