Более 850 тыс. страниц с апреля: электронный архив ЯНАО пополнен новыми фондами из архива г. Лабытнанги

Корпорация «Элар» завершила очередной этап цифровизации архивного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа - оцифровку документов Администрации города Лабытнанги с последующей загрузкой данных в государственную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Работы выполнены в рамках масштабной программы округа по формированию единого цифрового архива. С апреля 2025 г. «Элар» создал электронные копии уже более 850 тыс. физических листов, обеспечивая стабильное пополнение электронной базы региона. Из муниципального архива г. Лабытнанги в рамках данного этапа было оцифровано около 70 тыс. листов.

Массив сложного состава и разной физической сохранности

В оцифровку вошли дела постоянного срока хранения: преимущественно форматов А4–А3, но также отдельные листы от А7 до А0. Среди документов встречались рукописные и печатные материалы, фотографии, газеты, разворотные листы, а также носители с угасающим текстом или следами длительного хранения. Часть дел имела физические дефекты — разрывы, подтеки, выцветание, деформации, что требовало аккуратного обращения и дополнительной настройки оборудования.

Точная передача деталей при бережной работе с оригиналами

Оцифровка проводилась на профессиональных планетарных сканерах «Элар», обеспечивающих бесконтактное сканирование и позволяющих работать с документами любой сохранности. Комбинация регулируемых книжных колыбелей, холодного и LED-освещения и программируемых световых схем обеспечила корректную цветопередачу и высокую четкость итоговых образов.

Для документов с тонкой графикой, карт, фотоматериалов и листов ослабленной сохранности применялось повышенное разрешение до 600 dpi - это позволило точно зафиксировать все детали и особенности материалов.

Полный цикл: от подготовки до загрузки в ГИС ЭА ЯНАО

В рамках проекта специалисты «Элар» выполнили весь производственный цикл - от подготовки бумажных дел до формирования готового электронного массива и его загрузки в государственную систему хранения. Каждое дело проходило аккуратную расшивку, затем бесконтактное сканирование с созданием графических копий. Изображения корректировались и выравнивались, устранялись дефекты, достигалась максимальная четкость и полнота кадра. После обработки электронные дела собирались в структуру в форматах JPEG и PDF/A, маркировались в соответствии с фондовой логикой «Фонд - Опись - Дело», записывались на защищённые носители и в финале загружались в ГИС «Электронный архив ЯНАО». Каждый этап сопровождался многоуровневым контролем качества.

