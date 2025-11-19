CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

«Алнисофт» и ВНИИИМТ объединяют усилия для повышения качества медицинских ИИ-решений в России

Компания «Алнисофт», разработчик ИИ-ассистента при колоноскопии ArtInCol, стала одной из ключевых сторон соглашения о сотрудничестве между ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора и ведущими российскими разработчиками медицинского ПО на базе искусственного интеллекта. Партнерство нацелено на повышение качества и безопасности медицинских ИИ-решений и развитие рынка цифровых технологий для здравоохранения в России. Об этом CNews сообщили представители «Алнисофт».

«Алнисофт» (компания в структуре «ВейвАксесс») стала участником масштабного партнерства между Всероссийским научно-исследовательским институтом медицинской техники и ведущими российскими разработчиками медицинского ПО на базе ИИ. В соглашение также вошли лидеры рынка, включая ООО «К-Скай» (платформа Webiomed), ООО «Медицинские скрининг системы» («Цельс») и ООО «Эрна» («Кардиум»).

Предметом соглашения стало взаимовыгодное партнерство, направленное на консолидацию усилий в информационной, организационной, экспертной и аналитической сферах. Совместная работа будет сосредоточена на: повышении качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, разрабатываемых и вводимых в обращение на территории России; развитии отечественного рынка обращения медицинских изделий, включая анализ его состояния, уровня оснащенности и использования технологий; контроле качества и безопасности медицинской деятельности, в том числе применяемых медицинских изделий; проведении научных исследований, нацеленных на импортозамещение в области медицинской техники и ПО.

Основная цель партнерства — комплексное развитие и продвижение в России цифровых медицинских решений, основанных на ИИ. Объединение научного потенциала ВНИИИМТ и практического опыта ведущих ИТ-компаний позволит ускорить развитие отрасли и вывести на рынок безопасные, эффективные и конкурентоспособные решения, которые отвечают требованиям регулятора и запросам практического здравоохранения.

«Участие в соглашении — важный стратегический шаг для нашей компании. Это признание экспертизы нашей команды и потенциала наших решений. Мы уверены, что только совместными усилиями регулятора, науки и бизнеса мы сможем создать в России зрелую экосистему медицинского ИИ, которая будет отвечать самым высоким стандартам и реально помогать врачам в их работе», — сказал Никита Поляков, технический директор «Алнисофт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации

Российская промышленность почти догнала госсектор по числу успешных кибератак. Названа главная уязвимость

Бывших ИТ-чиновников Минтранса осудили за мошенничество при борьбе с коронавирусом

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Госмессенджер MAX сможет распознавать информацию по фото с помощью ИИ

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/