Суд признал виновными бывших ИТ-чиновников структуры Минтранса

Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему гендиректору госпредприятия ФГБУ «Защитаинфотранс» (подведомственное предприятие Минтранса) Юрию Спасскому, его бывшему заместителю Виктору Парахину и бывшему замдиректора департамента ИТ-предприятия Роману Лаврентьеву.

Спасский и Парахин приговорены к 7,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 800 тыс. руб. каждый, Лаврентьев — к 6,5 годам и штрафу в размере 500 тыс. руб.

Юрий Спасский переместился за решетку во время вынесения приговора

Парахин и Лаврентьев уже были под стражей, Спасский, находившейся под запретом определенного вида действий, был взят под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил гражданский иск Минтранса к обвиняемым о взыскании 60 млн руб.

Игорь Королев

