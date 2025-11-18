CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

13 миллионов автомобилей подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС»

Количество транспортных средств, подключенных к российской системе аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», достигло 13 млн. Устройства вызова экстренных оперативных служб — кнопки SOS, которые сегодня выпускают более десяти отечественных производителей, ежедневно устанавливаются на автомобили как на конвейерах автопроизводителей, так и на импортируемые в страну машины. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС», созданная 10 лет назад по поручению Президента России Владимира Путина, стала одним из масштабных примеров гражданского применения российской глобальной навигационной спутниковой группировки ГЛОНАСС. Это первая в мире система аварийного оповещения на транспорте, которая служит цифровым инструментом для повышения безопасности водителей и пассажиров.

«Ежегодно "ЭРА-ГЛОНАСС" спасает тысячи людей в дорожных авариях, эффективность системы доказана на практике. Подключение 13-миллионного автомобиля – еще один шаг к достижению национальных целей развития России на период до 2030-2036 гг. в части снижения смертности при ДТП. Сегодня помимо аварийного оповещения на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" развиваются сервисы онлайн-мониторинга общественного транспорта в регионах, идентификации беспилотников, что также нацелено на повышение безопасности миллионов людей, пользователей транспортных систем», — сказал министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

Интеграция со всеми действующими региональными системами-112 позволяет «ЭРА-ГЛОНАСС» в среднем за 19 сек передавать спасателям координаты и основные характеристики транспортных средств. Это происходит автоматически при тяжелых авариях, на которые приходится более 80% всех аварийных вызовов, или при активации кнопки SOS в ручном режиме. Второй способ стал инструментом взаимопомощи на дороге, он позволяет обратиться в экстренные службы не только при ДТП, но и в ситуациях, требующих реагирования, например, при внезапном ухудшении самочувствия водителей, пассажиров или в моменты, когда автомобилисты становятся очевидцами различных происшествий в пути.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, с начала 2025 г. система уже передала спасателям более 92 тыс. вызовов, из которых более 78 тыс. сообщений были получены при автоматическом срабатывании кнопки SOS, а остальные – в ручном режиме. Статистика «ЭРА-ГЛОНАСС» свидетельствует о том, что система обеспечивает соблюдение правила «золотого часа» в медицине катастроф: каждая секунда в первые 60 минут после аварии критически важна для спасения жизней водителей и пассажиров. Помощь, оказанная в течение первого часа, увеличивает шансы на сохранение здоровья более чем в пять раз.

Надежность «ЭРА-ГЛОНАСС» подтверждается историями спасения, которые все чаще рассказывают сами автомобилисты. Водитель из Калининграда с 48-летним стажем Владимир Качанов ранее опубликовал в своем блоге, как при движении по малонаселенной местности на легковом автомобиле отечественной марки внезапно потерял сознание. Машина съехала в кювет, врезалась в дерево, двери при этом оказались зажаты. «Была сильная боль, и кто-то заговорил со мной. Понял, что сработала "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил о случившемся. Мне сказали, что скорая помощь уже в пути. Она действительно прибыла быстро, учитывая, что район находится вдали от основных трасс и крупных населенных пунктов», – сказал автовладелец.

