Три тысячи совместных закупок провели заказчики из Москвы на портале поставщиков за девять месяцев 2025 года

За январь – сентябрь 2025 г. столичные заказчики провели на портале поставщиков три тыс. совместных котировочных сессий. Этот формат закупок позволил городу сэкономить более 600 млн руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Совместные котировочные сессии позволяют заказчикам объединяться при закупках товаров одной категории внутри своего региона. Так формируются более крупные заявки, которые привлекают больше поставщиков, что способствует повышению конкуренции. За девять месяцев 2025 г. столичные учреждения провели на портале поставщиков три тысячи совместных закупок на 1,7 млрд руб., что на 44% превышает объем за тот же период 2024 г. В среднем в одной совместной закупке участвовали четыре организации. Такой формат позволил городским заказчикам сэкономить 607,6 млн руб. — на 74% больше, чем за девять месяцев 2024 г.», – сказала Мария Багреева.

Котировочная сессия – это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся по три, шесть или 24 ч. Побеждает участник, который предложил наименьшую цену.

Функционал совместных закупок, изначально доступный для других регионов, был доработан с учетом масштаба и специфики столичных закупок. Московские заказчики получили возможность использовать этот инструмент с осени 2023 г. Организатор котировочной сессии может пригласить в закупку других заказчиков из своего региона, которым необходима та же продукция, что и ему. Каждый из участников указывает нужное ему количество товара, после чего организатор публикует закупку.

«Наибольшую долю в объеме совместных закупок столичных учреждений в этом году составляют строительные и хозяйственные товары. За девять месяцев их приобрели на 378,4 и 155 млн руб. соответственно. На третьем месте – бумага и канцелярские изделия, сумма закупок которых составила 105,2 млн руб.», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком портала поставщиков является департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».