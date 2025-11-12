CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На площадке АФТ запущен совместный с Банком России пилотный проект по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ

На площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ) запущен совместный с Банком России пилотный проект по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ. Цель пилотного проекта — апробация ИИ-инструмента для автоматического анализа договоров финансовых продуктов с формированием понятного резюме и выделением ключевых условий. Проект направлен на повышение информированности потребителей, сокращение ошибок при выборе продуктов и оптимизации клиентского пути. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В рамках пилота планируется разработка и тестирование на реальных данных ИИ-решения для проверки условий договоров различных типов финансовых продуктов, среди которых кредитная карта, вклад и ипотека. Помимо этого, будет прорабатываться оптимальный клиентский путь, операционная и целевая модели развертывания такого ИИ-решения. Тестирование решения планируется проводить на базе платформы Yandex AI Studio. Планируемый срок окончания проекта — II квартал 2026 г. В пилотном проекте примут участие 10 ведущих компаний финтех-отрасли, среди которых крупные банки и технологические компании.

«Сегодня клиенту совсем не просто разобраться в сложных продуктах, которые ему предлагаются на финансовом рынке. Казалось бы, что помочь человеку в этом вопросе могут модели ИИ, но эта гипотеза требует проверки, важно протестировать современные модели на большом объеме различных данных, чтобы оценить их возможности и сделать клиентский путь максимально удобным и эффективным. Для этого мы запускаем этот масштабный пилотный проект», — сказал генеральный директор «Ассоциации ФинТех» Максим Григорьев.

