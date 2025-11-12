CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Мурманчане могут оформить сим-карту в МФЦ

Цифровая экосистема МТС и МФЦ Мурманской области запустили совместный проект по оформлению сим-карт в центрах госуслуг. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители и гости Мурманска уже могут оформить и получить сим-карты оператора в четырех филиалах МФЦ региона (пр. Кольский 134 (ТЦ «Форум»); ул. Генерала Щербакова, 26; пр. Ленина, 45; ул. Алексея Хлобыстыва, 26).

Инициатива позволит действующим и новым абонентам существенно ускорить процесс получения услуг связи. Прежде всего, она будет актуальна иностранным гражданам. Согласно текущей редакции закона «О связи», с начала текущего года оформление договора на оказание услуг мобильной связи для иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по новым правилам. Так, иностранные граждане обязаны нотариально заверить перевод документа, удостоверяющего личность, оформить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), создать аккаунт на портале госуслуг и подтвердить его. Потом необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Получение СНИЛС требует посещения отделения Социального фонда России (СФР) или МФЦ, где также можно создать и подтвердить учетную запись на портале госуслуг, для сдачи биометрии необходимо прийти в банк; весь процесс может занять до нескольких недель. Оператор связи сможет предоставить услуги только после проверки данных об абоненте на портале Госуслуг и в Единой биометрической системе (ЕБС).

«В современном мире время для каждого человека приобретает особую ценность. Сотрудничество МТС с МФЦ позволит существенно сократить временные затраты на получение доступа к услугам связи, так как оформить документы и сим-карту теперь можно в режиме одного окна. Инициатива особенно актуальна для иностранных гостей области. Это важный шаг на пути цифровой трансформации инфраструктуры региона», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

«Предоставление возможности оформления сим-карты в филиалах МФЦ с одновременным получением государственных и муниципальных услуг, в том числе иностранными гражданами, позволит упростить процесс получения отдельных видов услуг и повысить уровень комфортности обслуживания заявителей в многофункциональных центрах», — сказала руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.

