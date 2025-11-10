Студенты МГИМО изучают большие данные в госуправлении вместе с «БФТ-Холдингом»

«БФТ-Холдинг» проводит цикл лекций для студентов факультета управления и политики Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО). Курс посвящён применению больших данных в государственном управлении и направлен на подготовку будущих специалистов к роли функциональных заказчиков цифровых проектов.

Курс лекций ведёт главный бизнес-архитектор «БФТ-Холдинга» Ольга Воронцова – эксперт с более чем 25-летним опытом проектирования учётных и аналитических информационных систем в сфере государственного управления и государственных финансов. На своих занятиях она опирается на практический опыт участия «БФТ-Холдинга» в федеральных цифровых проектах, что позволяет студентам рассматривать тему больших данных не только в теории, но и через реальные кейсы из госуправления и экономики.

В качестве приглашённых экспертов к занятиям подключаются специалисты» БФТ-Холдинга», которые делятся практикой создания масштабных федеральных информационных систем. Помимо этого, на занятиях рассматриваются кейсы БФТ по построению систем управления закупками и мастер-данными для крупных корпоративных заказчиков и федеральных ведомств и сценарии практического использования технологий искусственного интеллекта.

Программа курса включает восемь лекций и рассчитана до декабря. В рамках занятий разбираются ключевые этапы работы с данными: от их сбора, систематизации и верификации до организации хранилищ, анализа и визуализации. Особое внимание уделяется управлению качеством данных, жизненному циклу Data Governance и вопросам информационной безопасности. Студенты знакомятся с подходами к созданию информационных систем «под пользователя», с ролью предиктивной аналитики и примерами применения искусственного интеллекта в госуправлении. Такой комплексный взгляд позволяет увидеть, как данные становятся инструментом для принятия управленческих решений и цифровой трансформации государственного сектора.