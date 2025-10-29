CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На модуле МКС «Наука» установлен разработанный в МАИ импульсный плазменный инжектор

28 октября на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции была установлена научная аппаратура «ИПИ-500», которая включает созданный в Московском авиационном институте импульсный плазменный инжектор. Цель – проведение эксперимента «Импульс (2 этап)» по мониторингу давления, электрических и магнитных полей, токов и уровней электрического заряда вблизи поверхности МКС. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Как отметил заместитель директора по развитию Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александр Богатый, инжектор позволит ученым из ИЗМИРАН исследовать свойства ионосферы Земли, отправляя в нее импульсы плазмы, то есть совершая короткие, но мощные выбросы заряженных частиц. Это поможет разобраться, какие изменения происходят в ионосфере вследствие применения электроракетных двигателей, какое влияние они оказывают на электризацию космических аппаратов, на жизнь людей на Земле и работу различных средств связи.

Кроме того, с помощью разработки специалисты МАИ планируют в условиях реального космоса исследовать особенности функционирования абляционных импульсных плазменных двигателей нового поколения для космических аппаратов массой 50 кг и менее. Работы над такими двигателями ведутся сейчас в университете. Исследование включает проверку их электромагнитной совместимости с бортовыми системами МКС.

