Суперкомпьютер для российского региона построят на американской платформе. Китайской окончательно отказано

Липецкий суперкомпьютер создадут из вычислителей американской Supermicro, которую год назад в США обвинили в нарушении санкционного режима с Россией. В серверное помещение на улице Крупской оборудование поставит созданный в 90-х магазин, давний партнер липецких властей по госзакупкам. Боровшегося за контракт поставщика китайских серверов Gooxi окончательно сняли с торгов из-за неверно указанного названия торговой марки.

Интернет-магазин из 90-х победил на торгах

Основанный в 90-х липецкий интернет-магазин «Регард» (ООО «Регард») заключил госконтракт с липецкими властями (ОБУ «Информационно-технический центр») на поставку интегрированного вычислительного кластера виртуализированного доступа к задачам GPU-ускоренных вычислений (суперкомпьютера). Компания выполнит работы за 85,5 млн руб., что на 0,5% ниже начальной цены. К торгам допускались поставщики иностранного оборудования, так как аналогов российского производства в реестрах российских властей нет.

Согласно данным контракта, с которым ознакомился CNews, речь идет о поставке кластера под американской торговой маркой американского производителя материнских плат и серверного оборудования Supermicro с двумя вычислителями в составе. Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) — 3,2 Ггц. Страна происхождения товара — Китай, но сам бренд Supermicro — американский.

Суперкомпьютер должен быть установлен до конца 2025 г. в серверном помещении на Крупской, дом 1, в Липецке, где размещаются органы липецкой власти и областное бюджетное учреждение «Информационно-технический центр».

Суммарный объем установленной оперативной памяти — 3 ТБ, а максимальный — 6,1 ТБ. По информации «Коммерсант», речь идет о суперкомпьютере, который «способен изучать ИИ».

В контракте указано, у оборудования должно быть предусмотрено «наличие возможности инсталлироваться и полноценно функционировать в любой среде виртуализации, включая – zVirt, oVirt, KVM-based, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Proxmox, OpenStack. Также должна быть возможность запуска на базе российской операционной системы «Ред ОС» (в том числе ФСТЭК-версии), Astra Linux 1.8.1, Мос.ОС. В ПО должна быть обеспечена возможность отправки оповещений в такие сервисы, как Email, Discord, Telegram, Microsoft Teams, Slack, Webex и Wechat. Также обязателен функционал автоматической установки и актуализации драйверов Nvidia при помощи GPU Operator без прерывания работы кластера.

Поставщика китайских серверов сняли с торгов окончательно

За контракт боролось ООО «СТ Интеграция», которое предлагало решение на основе китайских серверов Gooxi. Заявку компании отклонили из-за неверного указания торговой марки. В ее документах кластер был указан как объект с отсутствующей торговой маркой, но с двумя вычислителями Gooxi. Компания подала жалобу в ФАС, но она была признана необоснованной. Иск «СТ Интеграция» к организаторам закупки начал рассматривать суд, но в обеспечительных мерах, которые ограничили бы власти в заключении контракта, суд отказал.

Победитель торгов, липецкий интернет-магазин «Регард», создан в 1990-е годы. Его основатели — Виталий Чирков и Михаил Шалпегин. Они же являются основателями «Регард Мск» — федерального магазина компьютерной техники, работающего с 1992 г.

ООО «Регард» — активный участник госзакупок на поставки компьютерной техники для госоганов, учреждений и прочих властных структур Липецка и области. По данным «Контур.фокуса», за все время работы ему удалось заключить госконтрактов на 1,4 млрд руб., а за последние 12 месяцев — на полмиллиарда.

У Supermicro есть недостатки

Технический директор Metamentor Михаил Шмонов указывает, что Supermicro — это известная американская технологическая компания, играющая на рынке серверного оборудования с 1993 г.

«У описываемых решений от Supermicro действительно есть свои преимущества: высокая плотность размещения и энергоэффективность систем (включая GPU-серверы), модульная архитектура, широкая совместимость с системами виртуализации. Такие системы легко подстраиваются под нужные задачи будь то AI, HPC, виртуализация или что-то другое, совместимы с системами виртуализации (KVM, VMware, Hyper-V, Proxmox, OpenStack) и российскими ОС (Astra Linux, РЕД ОС). И, конечно же, поддерживают работу современных GPU Nvidia и средств оркестрации вроде GPU Operator для бесшовного обновления драйверов», — говорит Шмонов.

По его словам, у решений Spermicro есть ряд недостатков. В России нет официального представительства и сервисного центра, а значит, поддержка и гарантийное обслуживание могут осуществляться только через партнеров.

«Кроме того, поставки могут быть менее предсказуемы из-за геополитической ситуации. Ну и конечно же, в некоторых случаях могут возникнуть сложности с сертификацией под ФСТЭК/ФСБ, если организации требуется формально российское происхождение оборудования», — заключил эксперт.

В августе 2024 г. Hindenburg Research обвинила американского производителя в многолетних махинациях с отчетностью. Изучив таможенную документацию, специалисты Hindenburg обнаружили, что Supermicro нарушает санкционный режим США в отношении России. Компания заверяла в своих отчетах, что прекратила поставки в Россию после начала специальной военной операции. Но, судя по таможенным документам, на самом деле объем поставок с тех пор увеличился втрое, а поставками продукции американского производителя в РФ занимались 46 компаний, писал «Коммерсант».

Рынок закупок ИИ для государства

Рынок государственных закупок для искусственного интеллекта демонстрирует динамичный рост и привлекает поставщиков. Объем тендеров на программно-аппаратные комплексы (ПАК) с ИИ-ускорителями для в 2024 г. достиг 2,4 млрд руб., увеличившись на 150% в деньгах и на 120% в штуках, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на данные «Контур.закупок». Основная часть заказов приходится на государственные структуры, что подтверждает активное внедрение цифровых технологий в государственном секторе.

Липецкая область является привлекательным регионов для поставщиков, она декларирует курс на масштабное внедрение возможностей ИИ. Как сообщало РБК 22 октября 2025 г., внедрение искусственного интеллекта стало одним из стратегических приоритетов развития региона.

«Мы начали с трансформации правительства и планируем предоставить эти инструменты и нашим предприятиям, — рассказывал вице-губернатор Сергей Курбатов. — Например, разработан продукт для детекции видеопотока с целью контроля соблюдения норм безопасности на производстве. Нейронная сеть уже обучена и тестируется на одном из промышленных предприятий региона».