В Подмосковье ускорили выдачу электронных карт для перевозчиков

Теперь на региональном портале можно быстрее оформить свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрута. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Выдачу перевели в онлайн-формат в 2022 г. На данный момент услугой электронного оформления воспользовались около 2,8 тыс. раз. Сейчас процесс ее получения стал еще удобнее и быстрее: срок рассмотрения заявлений сократили до четырех рабочих дней и добавили возможность получения дубликата сведений о перевозчике и маршруте перевозок», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Транспорт» – «Такси и пассажирские перевозки». Ей могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым нужно оформить или переоформить свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрута, получить дубликат или прекратить действие этих документов.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявителю также следует указать регистрационный номер в реестре маршрутов перевозок, номер и наименование маршрута.

Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту выдается на пять лет. Карта маршрута перевозок выдается на срок действия свидетельства об осуществлении перевозок или государственного контракта.

