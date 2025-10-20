Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы

Три ИТ-ассоциации России просят Правительство и Госдуму отказаться от отмены льготы на уплату НДС при продаже российского ПО. Они уверяют, что эта мера в разы затормозит развитие отрасли. С увеличением тарифа на страховые взносы для ИТ-компаний, авторы обращения уже готовы смириться.



Угроза ИТ-отрасли России

С просьбой отказаться от отмены льготы на уплату НДС при продаже российского ПО к премьер-министру России Михаилу Мишустину и Председателю Госдумы Вячеславу Володину обратились представители крупнейших ИТ-ассоциаций — «Руссофт», АПКИТ (ассоциация компаний компьютерных и информационных технологиях) и «МИТ — Мы Ит», как выяснил CNews.

Российской ИТ-отрасли грозит снижение темпов развития с существующих 20-25% до 3-5%, говорится в письмах, подписанных исполнительным директором АПКИТ Николаем Комлевым, президентом «МИТ — Мы Ит» Евгением Титаренко и президентом «Руссофт» Валентином Макаровым. Документы имеются в распоряжении CNews.

При этом «зарубежные программные продукты по-прежнему массово используются, при чем зачастую бесплатно в условиях отсутствия ответственности за нарушение авторских прав», отмечают авторы документов.

Федеральная налоговая служба России Отмена льгот по НДС приведет к негативным последствиям для ИТ-отрасли России, считают представители крупных отраслевых ассоциаций

Отмену освобождения от уплаты НДС на продажу ПО, включенного в реестр отечественного софта Минцифры, предусматривают изменения в Налоговом кодексе, включенные в проект, подготовленный Комитетом Госдумы по бюджету и налогам, о чем писал CNews в конце сентября 2025 г. Налоговые льготы для реестрового российского ПО были введены с 2021 г. В случае их отмены налог составит 22% с 2026 г. Для ИT-отрасли предусмотрено также повышение ставки льготных страховых взносов с нынешних 7,6% до 15%.

«Болезненная мера»

С увеличением «в текущих экономических условиях» тарифа на страховые взносы, авторы обращения готовы согласиться: «Это приведет к допустимому росту издержек ИТ-компаний, но сохранит необходимые стимулы для развития кадровой базы отрасли».

А вот отмену льготы по НДС они называют «крайне болезненной мерой», которая «в условиях сокращения инвестиционных расходов крупных компаний при текущей ключевой ставке” заморозит рост корпоративных ИТ-бюджетов и к “потере в выручке ИТ-компаний в следующем году более 100 млрд руб.».

«Резкое снижение спроса на отечественное ПО приведет к сокращению кадров и не позволит компаниям развивать продукты до уровня, сопоставимого с лучшими зарубежными аналогами. Введение НДС также негативно повлияет на темпы перехода российских организаций на использование отечественных программных решений, особенно работающих в системе государственного и муниципального управления», — указано в письмах ИТ-ассоциаций к Мишустину и Володину.

Потери вместо новых доходов в бюджет

В середине октября 2025 г. на пресс-конференции в Москве представители «Руссофт», АПКИТ «МИТ — Мы Ит», а также АРПП (Ассоциация разработчиков программных продуктов) «Отечественный софт», «Опора России» и ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив) уже говорили об угрозах отмены льгот для российских ИТ-компаний.

Минфин рассчитывает за счет сокращения налоговых льгот для ИТ-отрасли получить в бюджет 25 млрд руб. Однако ИТ-компании будут вынуждены переложить новые расходы на заказчиков. В итоге расходы бюджетных организаций на ИТ вырастут. Расходы ИТ-компаний из-за новой налоговой системы тоже увеличатся, им придется сокращать расходы и персонал. Без работы могут остаться десятки тысяч специалистов. В результате предлагаемых мер потери региональных бюджетов от НДФЛ (налог на доходы физических лиц) могут составить 40 млрд руб., которые придется компенсировать из федерального бюджета, предупреждали представители отрасли.

Позиция ИТ-ассоциаций смягчилась

Критика тогда звучала в адрес всего пакета мер по сокращению льгот, предлагаемого Правительством, тогда как авторы письма к премьер-министру и спикеру Госдумы настаивают на угрозах только отмены льготы по НДС.

CNews также обратил внимание на то, что письма подписаны руководителями трех ассоциаций. Председатель правления АРПП «Отечественный софт» и глава компании Infowatch Наталья Касперская свою подпись под этими документами не поставила.

CNews направил запросы в АРПП и Infowatch с просьбой прокомментировать это обстоятельство.