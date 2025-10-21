Фонду высоких технологий Минобороны задолжал миллионы строитель федеральной трассы. Хозяин и гендиректор уже в бегах

Учредитель инвестиционного фонда «Эра» (занимается отбором высокотехнологичных проектов для нужд Минобороны России) — ООО «ПСБ Инновации и инвестиции» — пытается вернуть 25 млн руб., которые ему не заплатили за составление бизнес-плана и оценку сделок ООО «РСК». Строительная компания с убытком в 23,4 млрд руб. заказывала в «ПСБ ИИ» консультационные услуги, но после жалоб вахтовиков, направленных в адрес Владимира Путина, ее директор сбежал за границу. В самой компании теперь называют сделку с «ПСБ ИИ» мнимой.

Суть иска от «ПСБ Инновации и инвестиции»

ООО «ПСБ Инновации и инвестиции» («ПСБ ИИ») отсудил у ООО «Региональная строительная компания» (РСК) 25 млн руб. за услуги по подготовке бизнес-плана, исследованию рынка и оценке активов для покупки. Прежний гендиректор и совладелец строительной компании Борис Сакун подался в бега, а в его компании сделку с «ПСБ ИИ» в суде назвали мнимой. Решение по делу вынес Арбитражный суд Москвы в сентябре, узнал CNews.

Интересы «ПСБ Инновации и инвестиции» обширны, но прежде всего связаны с новыми технологиями. Компания владеет 100% в инвестиционном фонде «Эра», который отбирает проекты, в том числе с применением ИИ, технического зрения, ИБ и робототехники, в сфере специального и двойного назначения для нужд Минобороны. «Коммерсант» в январе 2025 г. сообщал, что внучатая компания «ПСБ ИИ» и «Росатома» собиралась запустить виртуального мобильного оператора в российских регионах.

Компания сотрудничала не только с высокотехнологичными стартапами, но и с подрядчиком строительства участка федеральной трассы М-12 в Башкирии — РСК.

сайт Минобороны России Минобороны активно сотрудничает с фондом «Эра», который принадлежит «ПСБ ИИ»

Как выяснил суд, 18 марта 2024 г. «ПСБ ИИ» и РСК заключили договор, который включал четыре услуги. «ПСБ ИИ» взяла на себя обязательства по исследованию рынка проектирования и строительства транспортной инфраструктуры и жилья, создания финансовой модели и бизнес-плана за 5 млн руб. Кроме того компания оказала услуги, связанные со сделками слияния и поглощения, их сопровождения, юридической упаковке активов, независимой оценки за 5,5 млн руб. Третья услуга касалась комплексной оценки бизнесов — 100% долей в ООО «РСК», ООО «ТМК», ООО «СТС», ООО «КДМ», а также проведения due diligence за 15 млн руб., финансовой экспертизы и технологического аудита за 8 млн руб.

По версии истца, все обязательства он выполнил, документы передал. Общая стоимость услуг составила 33,5 млн руб., но от заказчика получил только 8 млн руб. РСК добровольно деньги возвращать не стали, на претензии не ответил.

В суде представитель РСК потребовал применить к делу повышенные стандарты доказывания и классифицировать сделку как мнимую, совершенную без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Ответчик утверждал, что в соответствии с Гражданским кодексом России мнимая сделка является ничтожной.

«Реальное исполнение сделки вызывает сомнения. Ответчик полагает, что судебный акт по настоящему делу впоследствии может быть использован истцом для обхода повышенного стандарта доказывания при включении его требования в реестр требований кредиторов, что противоречит статье 10 Гражданского кодекса (пределы осуществления гражданских прав)», — цитируются в материалах суда возражения ответчика.

Гендиректор в бегах

Ответчик также отметил, что бывший генеральный директор РСК Борис Сакун в настоящее время находится в федеральном и международном розысках по обвинению в совершении экономических преступлений и скрывается от уголовного преследования за пределами России. Уголовная ответственность Сакуна может наступить за совершение мошенничества в особо крупном размере и невыплату заработной платы. В отношении РСК возбуждено дело в банкротстве.

В РСК отметили, что Сакун может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам в рамках дела о банкротстве. Ответчик потребовал привлечь его к участию в деле в качестве третьего лица, но суд отказал.

Сакуна объявили в розыск после того, как его компания задолжала более чем 1,8 тыс. строителям федеральной трассы М-12 в Башкирии более 443 млн руб., сообщало РБК. В Следкоме отмечали, что в ходе расследования дела выявили факт хищения экс-руководителем компании части аванса на строительство участка трассы Дюртюли — Ачит в Башкирии. Вахтовики пожаловались на многомесячную невыплату зарплаты в своем видеообращении президенту страны Владимиру Путину. Запись была опубликована в социальных сетях и привлекла внимание прокуратуры.

В настоящее время в залоге у Сакуна находятся 49% компании, принадлежащие его дочери Ольге Сакун, свидетельствуют данные «Контур.фокуса».

Чем занимается «ПСБ ИИ»

«ПСБ Инновации и инвестиции» входит в крупнейшую финансовую группу компаний ПАО «Промсвязьбанк», говорится в профиле компании на сайте hh.ru. Занимается стратегическим и операционным развитием небанковских сервисов. Более 20 компаний работаю в периметре группы в рамках бизнес-вертикалей воентеха, финтеха, страхования, е-сервисов, профсервисов, туризма, строительства и государственно-частных партнерств.

В июне 2024 г. вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов Промсвязьбанка Алексей Назаров в ходе ПМЭФ сообщил, что инвестиционный фонд «Эра» одобрил финансирование 14 проектов на сумму около 1,5 млрд руб. в интересах Минобороны России с момента создания в 2021 г.

В общую очередь за деньгами

Адвокат МКА «Аванград Права» Анастасия Есьман говорит, что еще в мае 2025 г. в отношении РСК была введена процедура наблюдения, что исключает возможность исполнения решения суда во внебанкротном порядке, поэтому взыскание 25 млн рублей возможно лишь через включение требований «ПСБ ИИ» в реестр кредиторов.

На текущую дату судя по данным, размещенным на ЕФРСБ, реестр требований кредиторов РСК уже превышает 1 млрд рублей, что делает размер заявленного долга несущественным по отношению к общей задолженности.

«В таких условиях перспективы полного удовлетворения требований крайне ограничены: на практике процент погашения в конкурсном производстве не превышает 8%», — говорит юрист.

При этом маловероятно, что сделка была мнимой, считает Игорь Носков, адвокат из «Башилов, Носков и Партнеры»: «В подавляющем большинстве дел о банкротстве компаний оспариваются сделки, это абсолютно нормальный процесс, который является одним из способов пополнения конкурсной массы».

«Перспектива получить всю взысканную сумму крайне низка, вероятнее всего общество получит только небольшую часть долга», — считает Юрий Пустовит, управляющий партнер адвокатского бюро «Юг».