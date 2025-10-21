CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Городские технологии» разработают систему «умных» парковок в Челябинске

«Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») стал технологическим партнером мэрии Челябинска в создании системы управления городским парковочным пространством. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Компания «Городские Технологии», входящая в контур управления РИР, поставит и установит программно-аппаратные комплексы фотофиксации собственного производства, программное обеспечение, разработает интернет-портал и мобильное приложение для жителей. В проекте будут применены исключительно отечественные решения, которые включены в Реестр российского программного обеспечения и радиоэлектронной продукции.

Организация парковочного пространства направлена на развитие общественного транспорта и обеспечение доступности парковок в центральной части города. Оператором системы платных парковок станет Челябинское муниципальное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей».

ИТ-решения РИР для организации парковочного пространства используются более чем в 10 городах страны, в том числе Белгороде, Новосибирске, Екатеринбурге.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Власти проверят «Авито», «Яндекс», «Касперского», «Ланит» на способность тратить деньги и силы на ИТ-образование

Реальные сроки получили подрядчики, дорабатывавшие сайты управделами Президента России

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Власти закрыли госорганам лазейку для закупки iPhone и iPad на бюджетные деньги

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024